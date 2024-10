任天堂はX(Twitter)にて10月9日、Nintendo Switch用ソフト「大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL」の更新データVer.13.0.3の配信を開始したと発表。

オンラインモードでの対戦終了時に特定のタイミングで通信切断を行うと、勝敗にかかわらず「世界戦闘力」が適切に変動しないことがある問題、通称「切断バグ」を修正した形となる。

本作は2021年に最後の追加ファイターを実装し、大規模なアップデートを終了している。環境が改善されたということで、あらためて対戦に励んでみてもいいかもしれない。

【ゲーム情報】

タイトル:大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL

ジャンル:アクション

販売:任天堂

プラットフォーム:Nintendo Switch

発売日:発売中(2018年12月7日)

価格:7920円

プレイ人数:1人~8人

CERO:A(全年齢対象)

