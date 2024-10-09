任天堂はX（Twitter）にて10月9日、Nintendo Switch用ソフト「大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL」の更新データVer.13.0.3の配信を開始したと発表。
オンラインモードでの対戦終了時に特定のタイミングで通信切断を行うと、勝敗にかかわらず「世界戦闘力」が適切に変動しないことがある問題、通称「切断バグ」を修正した形となる。
本作は2021年に最後の追加ファイターを実装し、大規模なアップデートを終了している。環境が改善されたということで、あらためて対戦に励んでみてもいいかもしれない。
【ゲーム情報】
タイトル：大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL
ジャンル：アクション
販売：任天堂
プラットフォーム：Nintendo Switch
発売日：発売中（2018年12月7日）
価格：7920円
プレイ人数：1人～8人
CERO：A（全年齢対象）
© 2018 Nintendo
Original Game: © Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
Characters: © Nintendo / HAL Laboratory, Inc. / Pokémon. / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. / SHIGESATO ITOI / APE inc. / INTELLIGENT SYSTEMS / Konami Digital Entertainment / SEGA / CAPCOM CO., LTD. / BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / MONOLITHSOFT / CAPCOM U.S.A., INC. / SQUARE ENIX CO., LTD. / ATLUS / Microsoft / SNK CORPORATION. / Mojang AB / Disney
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