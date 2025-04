セガは4月15日、GSC Game Worldより発売中の『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』(ストーカー2:ハート・オブ・チョルノービリ)について、PC(Steam)版を20%オフで購入できるセールを実施中だと発表。セール期間は、2025年4月21日まで。

あわせて、ゲームメディアから寄せられた本作への称賛コメントを紹介した「アコレードトレーラー」をYouTubeにて公開。全世界累計販売本数が100万本を突破し、高評価を獲得している本作の特長をぜひ映像で確認しよう。

【セール価格】

通常版:7950円 ⇒ 6360円(20%オフ)

Deluxe Edition:1万499円 ⇒ 8399円(20%オフ)

Ultimate Edition:1万4499円 ⇒ 1万1599円(20%オフ)

▼Steamページ

https://store.steampowered.com/app/1643320/STALKER_2_Heart_of_Chornobyl/

Accolades Trailer Japanese Media Ver.

https://youtu.be/4IeAcjxuCF8

2025年第2四半期のロードマップ

開発元であるGSC Game Worldより、今後のロードマップとメッセージが公開された。以下を確認してほしい。

【ゲーム情報】

タイトル:S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

(ストーカー2:ハート・オブ・チョルノービリ)

ジャンル:サバイバルホラーFPS

配信:GSC Game World

プラットフォーム:PC(Steam/Epic Games Store/Windows)/Xbox Series X|S

※ダウンロード版のみ。

配信日:配信中(2024年11月21日)

価格:

通常版:7950円

Deluxe Edition:1万499円

Ultimate Edition:1万4499円

CERO:Z(18歳以上対象)

