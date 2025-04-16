アコレードトレーラーも公開！
全エディションが20％オフ！Steam版『S.T.A.L.K.E.R. 2』をお買い得にゲットしよう
2025年04月16日 13時25分更新
セガは4月15日、GSC Game Worldより発売中の『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）について、PC（Steam）版を20％オフで購入できるセールを実施中だと発表。セール期間は、2025年4月21日まで。
あわせて、ゲームメディアから寄せられた本作への称賛コメントを紹介した「アコレードトレーラー」をYouTubeにて公開。全世界累計販売本数が100万本を突破し、高評価を獲得している本作の特長をぜひ映像で確認しよう。
【セール価格】
通常版：7950円 ⇒ 6360円（20％オフ）
Deluxe Edition：1万499円 ⇒ 8399円（20％オフ）
Ultimate Edition：1万4499円 ⇒ 1万1599円（20％オフ）
▼Steamページ
https://store.steampowered.com/app/1643320/STALKER_2_Heart_of_Chornobyl/
Accolades Trailer Japanese Media Ver.
2025年第2四半期のロードマップ
開発元であるGSC Game Worldより、今後のロードマップとメッセージが公開された。以下を確認してほしい。
【ゲーム情報】
タイトル：S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）
ジャンル：サバイバルホラーFPS
配信：GSC Game World
プラットフォーム：PC（Steam／Epic Games Store／Windows）／Xbox Series X|S
※ダウンロード版のみ。
配信日：配信中（2024年11月21日）
価格：
通常版：7950円
Deluxe Edition：1万499円
Ultimate Edition：1万4499円
CERO：Z（18歳以上対象）
S.T.A.L.K.E.R. 2 is a registered trademark of GSC Game World Global Ltd. © 2024 GSC Game World Global Ltd. GSC Game World and its logos are Trademarks or Registered Trademarks Of GSC Game World Global Ltd. © S.T.A.L.K.E.R. 2 HEART OF CHORNOBYL a game developed GSC Game World.
※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
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