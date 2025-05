D4エンタープライズは5月13日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」において、システムサコムが1987年にリリースした『メルヘンヴェール(MSX2版)』を配信。価格は550円だ。

紹介動画

みにくい怪物に変えられ、世界の果てに飛ばされてしまった王子の物語

数々の困難をくぐり抜けて王女の元へと帰還せよ! フェリクスの森の国の王は、愛する娘、王女の花婿としてふさわしい若者を見つけ出そうと、フェリクス中におふれを出しました。それを見て集まった多くの若者にさまざまな試練が与えられますが、最後に2人が残ります。 1人は、フェリクスの湖の国の王子、もう1人は美しい若者に姿を変えた魔法使いでした。王女は、湖の国の王子に心を奪われ、2人は愛を誓いあいます。しかし、それを知った魔法使いは、自分が王子になりすまして王女を我が物にしようと企てます。 そして……魔法使いの呪いによって、王子はフェリクスのはるか彼方、世界の果てへと飛ばされてしまいます。

本作は1987年にリリースされたアクションRPG。プレイヤーは世界の果てへと飛ばされてしまったばかりか、その姿を怪物にされてしまった湖の王子となって、愛する姫が待つフェリクスへと旅を続けることになる。

ゲームはトップビューのステージ制となっており、各地でモンスターと戦いながら話を進めていく。王子の武器は剣から放つ魔力のみ。これを駆使して敵を倒して行こう。ちなみに、魔力は前方のみに発射できるので、攻撃時は位置をよく考えて使おう。冒険中に新しい剣を入手することで、より強力な魔力を発射できるようになる。

それから崖に落ちそうになった場合は、すばやくキーを連打することで復活可能だ。ボーッとしていると落下してしまうので注意しよう。

そして、ステージごとに設定された目的を達成するとビジュアルシーンに移行。ビジュアルシーンでは、ゲームのヒントになる情報や、ゲームを深く理解するためのストーリーが語られる。マニュアルにも書かれているが、実は本作ではビジュアルシーンこそが重要で、通常のゲームはビジュアルシーンとビジュアルシーンをつなぐためのものといっても過言ではないとのこと。

ゲームに詰まったらビジュアルシーンの内容を思い出してみるといいかもしれない。

可愛いキャラクターではあるものの、その中身の難度は少々高め。魅せるシナリオとして話題になった本作、あなたも、ちょっと洒落たおとぎ話の世界を体験してみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル:メルヘンヴェール(MSX2版)

ジャンル:アクションRPG

メーカー:システムサコム

プラットフォーム:PC

配信日:配信中(2025年5月13日)

価格:550円

©2025 D4Enterprise Co.,Ltd.

©2025 MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

’MSX’ is a trademark of the MSX Licensing Corporation.