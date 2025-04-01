オンキヨーは4月1日、完全ワイヤレスイヤフォン「CP-TWS01E」とスマートフォン向けRPG『ロマンシング サガ リ・ユニバース ※1 』とのゲーム内SE音搭載コラボレーションモデルを受注販売すると発表。

本機種「CP-TWS01E」は、Qualcomｍ社製のSoC「QCC3072」を採用。一般的なSBCやAACに加え、最新オーディオコーデックであるQualcomm aptX Adaptiveにも対応しており、対応する最新のAndroid端末と組みあわせることで、従来のQualcomm aptXに比べて高音質・低遅延・高い接続維持性能を実現している。

さらに、iPhoneやAndroid端末、音楽プレーヤーとの高品位な左右同時接続を実現する「Qualcomm TrueWireless Mirroring」を搭載。

片方のイヤフォンを親機として接続し、もう片方のイヤフォンに左右反対側の信号をミラーリングしながら送り出す技術で、オーディオ信号の伝送ロスが発生しないよう、随時ロールスワッピングを行うことによって音の途切れやノイズを抑え、バッテリーの片減りを防止する。

また、ANC（アクティブノイズキャンセリング）機能、外音取り込み（アンビエントモード）機能、低遅延モード（ゲームモード）機能を搭載している。さらに、防水機能（IPX4）を備えているため、運動時の汗や急な雨でも安心して使用できる（充電ケースは除く）。

本モデルはポルカ＆リズの白モデル、ジョー＆バートランドの黒モデルの2種類で『ロマンシング サガ リ・ユニバース』ゲーム内のSE音を全13種類のガイダンス音に採用（2種類共通）。また、充電ケースの天面にはスタイリッシュな作品ロゴをイヤフォン本体はゲーム内に登場する「ひらめき」を装飾している。

各パッケージにはこの企画だけの音楽をテーマに、『ロマンシング サガ リ・ユニバース』のメインアーティストの倉持諭（くらもち さとし）さん・髙橋紗梨（たかはし さり）さんの描き下ろしアートを採用した豪華仕様となっている。

また、同社の秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて2025年4月8日15時より実機展示を実施、音質や音声の確認が可能で店頭のQRコードから本製品の購入も可能だ。

ワイヤレスイヤフォン詳細

【ワイヤレスイヤフォン受注販売詳細】

受注販売①：通販サイト「ONKYO DIRECT」での注文

https://onkyodirect.jp/shop/pages/romasaga_RS.aspx

受注販売②：秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ）」での注文

https://onkyoanime.com/ ※店舗設置専用QRコードにて注文

受注期間：2025年4月8日15時～5月23日15時

製品発送：2025年7月下旬より順次発送予定

販売価格：2万円

発売元：オンキヨー

※販売期間については状況により、予告なく期間を変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※予定台数に到達次第、受注受付終了となります。

CP-TWS01E（ワイヤレスイヤフォン）の主な仕様

製品型番：CP-TWS01E

チップセット：Qualcomm社製 QCC3072（TrueWireless Mirroring対応）

再生周波数帯域：20Hz~20KHz

感度：106dB±3dB

インピーダンス：32Ω±15％

最大入力：5mW

マイク：Qualcomm cVc ノイズキャンセリング（通話時のみ）

Bluetooth仕様：Version5.3/Class2/マルチペアリング対応

Bluetoothプロファイル：A2DP、AVRCP、HSP、HFP

Bluetoothマルチペアリング：4デバイス

対応コーデック：AAC、SBC、Qualcomm aptX、Qualcomm aptX Adaptive

機能：ANC（アクティブノイズキャンセリング）、外音取り込みモード、ゲームモード（低遅延モード）

防水規格：IPX4（充電ケースを除く）

バッテリー容量：イヤフォン片耳 50mAh／充電ケース 400mAh

連続再生時間（最大）:

・ノーマルモード：約6時間（AACコーデック/ボリューム50%時）

・ノイズキャンセリングモード：約5.5時間

・外音取り込みモード：約5.5時間

・ゲームモード（低遅延モード）：約5.5時間

イヤフォン本体充電時間：約1.5時間

充電ケース充電時間：約2時間

充電ケース充電方法：USB Type C/ワイヤレス（無線）充電

イヤフォン重量：約6g（片側）／約48g（充電ケース）

※Apple、iPhoneは、米国およびほかの国々で登録されたApple Inc.の商標です。

※iPhoneの商標は、アイホンのライセンスにもとづき使用されています。

※Bluetoothのワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標です。

※Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries.

※aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries.

※そのほか記載されている商品名、技術名および会社名などは、各社の商標または登録商標です。

【ゲーム情報】

タイトル：ロマンシング サガ リ・ユニバース

ジャンル：RPG

配信：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

© SQUARE ENIX, Powered by Akatsuki Inc.,

ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI

※SQUARE ENIXおよびSQUARE ENIXロゴ、ドラゴンクエスト／DRAGON QUEST、ファイナルファンタジー／FINAL FANTASY、トゥームレイダー／TOMB RAIDER、スペースインベーダー／SPACE INVADERS、そのほかの社名、商品名は、日本およびそのほかの国におけるスクウェア・エニックス・グループの商標または登録商標です。

※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。