通販サイト「ONKYO DIRECT」と秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ）」にて注文受付を実施！
『ロマンシング サガ リ・ユニバース』ゲーム内SE音を搭載したワイヤレスイヤフォンを4月8日15時から受注販売！
2025年04月01日 17時40分更新
オンキヨーは4月1日、完全ワイヤレスイヤフォン「CP-TWS01E」とスマートフォン向けRPG『ロマンシング サガ リ・ユニバース※1』とのゲーム内SE音搭載コラボレーションモデルを受注販売すると発表。
本機種「CP-TWS01E」は、Qualcomｍ社製のSoC「QCC3072」を採用。一般的なSBCやAACに加え、最新オーディオコーデックであるQualcomm aptX Adaptiveにも対応しており、対応する最新のAndroid端末と組みあわせることで、従来のQualcomm aptXに比べて高音質・低遅延・高い接続維持性能を実現している。
さらに、iPhoneやAndroid端末、音楽プレーヤーとの高品位な左右同時接続を実現する「Qualcomm TrueWireless Mirroring」を搭載。
片方のイヤフォンを親機として接続し、もう片方のイヤフォンに左右反対側の信号をミラーリングしながら送り出す技術で、オーディオ信号の伝送ロスが発生しないよう、随時ロールスワッピングを行うことによって音の途切れやノイズを抑え、バッテリーの片減りを防止する。
また、ANC（アクティブノイズキャンセリング）機能、外音取り込み（アンビエントモード）機能、低遅延モード（ゲームモード）機能を搭載している。さらに、防水機能（IPX4）を備えているため、運動時の汗や急な雨でも安心して使用できる（充電ケースは除く）。
本モデルはポルカ＆リズの白モデル、ジョー＆バートランドの黒モデルの2種類で『ロマンシング サガ リ・ユニバース』ゲーム内のSE音を全13種類のガイダンス音に採用（2種類共通）。また、充電ケースの天面にはスタイリッシュな作品ロゴをイヤフォン本体はゲーム内に登場する「ひらめき」を装飾している。
各パッケージにはこの企画だけの音楽をテーマに、『ロマンシング サガ リ・ユニバース』のメインアーティストの倉持諭（くらもち さとし）さん・髙橋紗梨（たかはし さり）さんの描き下ろしアートを採用した豪華仕様となっている。
また、同社の秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて2025年4月8日15時より実機展示を実施、音質や音声の確認が可能で店頭のQRコードから本製品の購入も可能だ。
ワイヤレスイヤフォン詳細
【ワイヤレスイヤフォン受注販売詳細】
受注販売①：通販サイト「ONKYO DIRECT」での注文
https://onkyodirect.jp/shop/pages/romasaga_RS.aspx
受注販売②：秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ）」での注文
https://onkyoanime.com/ ※店舗設置専用QRコードにて注文
受注期間：2025年4月8日15時～5月23日15時
製品発送：2025年7月下旬より順次発送予定
販売価格：2万円
発売元：オンキヨー
※販売期間については状況により、予告なく期間を変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※予定台数に到達次第、受注受付終了となります。
CP-TWS01E（ワイヤレスイヤフォン）の主な仕様
製品型番：CP-TWS01E
チップセット：Qualcomm社製 QCC3072（TrueWireless Mirroring対応）
再生周波数帯域：20Hz~20KHz
感度：106dB±3dB
インピーダンス：32Ω±15％
最大入力：5mW
マイク：Qualcomm cVc ノイズキャンセリング（通話時のみ）
Bluetooth仕様：Version5.3/Class2/マルチペアリング対応
Bluetoothプロファイル：A2DP、AVRCP、HSP、HFP
Bluetoothマルチペアリング：4デバイス
対応コーデック：AAC、SBC、Qualcomm aptX、Qualcomm aptX Adaptive
機能：ANC（アクティブノイズキャンセリング）、外音取り込みモード、ゲームモード（低遅延モード）
防水規格：IPX4（充電ケースを除く）
バッテリー容量：イヤフォン片耳 50mAh／充電ケース 400mAh
連続再生時間（最大）:
・ノーマルモード：約6時間（AACコーデック/ボリューム50%時）
・ノイズキャンセリングモード：約5.5時間
・外音取り込みモード：約5.5時間
・ゲームモード（低遅延モード）：約5.5時間
イヤフォン本体充電時間：約1.5時間
充電ケース充電時間：約2時間
充電ケース充電方法：USB Type C/ワイヤレス（無線）充電
イヤフォン重量：約6g（片側）／約48g（充電ケース）
※Apple、iPhoneは、米国およびほかの国々で登録されたApple Inc.の商標です。
※iPhoneの商標は、アイホンのライセンスにもとづき使用されています。
※Bluetoothのワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標です。
※Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries.
※aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries.
※そのほか記載されている商品名、技術名および会社名などは、各社の商標または登録商標です。
【ゲーム情報】
タイトル：ロマンシング サガ リ・ユニバース
ジャンル：RPG
配信：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
© SQUARE ENIX, Powered by Akatsuki Inc.,
ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI
※SQUARE ENIXおよびSQUARE ENIXロゴ、ドラゴンクエスト／DRAGON QUEST、ファイナルファンタジー／FINAL FANTASY、トゥームレイダー／TOMB RAIDER、スペースインベーダー／SPACE INVADERS、そのほかの社名、商品名は、日本およびそのほかの国におけるスクウェア・エニックス・グループの商標または登録商標です。
※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
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