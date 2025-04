オンキヨーは4月1日、完全ワイヤレスイヤフォン「CP-TWS01E」とスマートフォン向けRPG『ロマンシング サガ リ・ユニバース ※1 』とのゲーム内SE音搭載コラボレーションモデルを受注販売すると発表。

本機種「CP-TWS01E」は、Qualcomm社製のSoC「QCC3072」を採用。一般的なSBCやAACに加え、最新オーディオコーデックであるQualcomm aptX Adaptiveにも対応しており、対応する最新のAndroid端末と組みあわせることで、従来のQualcomm aptXに比べて高音質・低遅延・高い接続維持性能を実現している。

さらに、iPhoneやAndroid端末、音楽プレーヤーとの高品位な左右同時接続を実現する「Qualcomm TrueWireless Mirroring」を搭載。

片方のイヤフォンを親機として接続し、もう片方のイヤフォンに左右反対側の信号をミラーリングしながら送り出す技術で、オーディオ信号の伝送ロスが発生しないよう、随時ロールスワッピングを行うことによって音の途切れやノイズを抑え、バッテリーの片減りを防止する。

また、ANC(アクティブノイズキャンセリング)機能、外音取り込み(アンビエントモード)機能、低遅延モード(ゲームモード)機能を搭載している。さらに、防水機能(IPX4)を備えているため、運動時の汗や急な雨でも安心して使用できる(充電ケースは除く)。

本モデルはポルカ&リズの白モデル、ジョー&バートランドの黒モデルの2種類で『ロマンシング サガ リ・ユニバース』ゲーム内のSE音を全13種類のガイダンス音に採用(2種類共通)。また、充電ケースの天面にはスタイリッシュな作品ロゴをイヤフォン本体はゲーム内に登場する「ひらめき」を装飾している。

各パッケージにはこの企画だけの音楽をテーマに、『ロマンシング サガ リ・ユニバース』のメインアーティストの倉持諭(くらもち さとし)さん・髙橋紗梨(たかはし さり)さんの描き下ろしアートを採用した豪華仕様となっている。

また、同社の秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE(音アニ1号店)」にて2025年4月8日15時より実機展示を実施、音質や音声の確認が可能で店頭のQRコードから本製品の購入も可能だ。

ワイヤレスイヤフォン詳細

【ワイヤレスイヤフォン受注販売詳細】

受注販売①:通販サイト「ONKYO DIRECT」での注文

https://onkyodirect.jp/shop/pages/romasaga_RS.aspx

受注販売②:秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE(音アニ)」での注文

https://onkyoanime.com/ ※店舗設置専用QRコードにて注文

受注期間:2025年4月8日15時~5月23日15時

製品発送:2025年7月下旬より順次発送予定

販売価格:2万円

発売元:オンキヨー

※販売期間については状況により、予告なく期間を変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※予定台数に到達次第、受注受付終了となります。

CP-TWS01E(ワイヤレスイヤフォン)の主な仕様

製品型番:CP-TWS01E

チップセット:Qualcomm社製 QCC3072(TrueWireless Mirroring対応)

再生周波数帯域:20Hz~20KHz

感度:106dB±3dB

インピーダンス:32Ω±15%

最大入力:5mW

マイク:Qualcomm cVc ノイズキャンセリング(通話時のみ)

Bluetooth仕様:Version5.3/Class2/マルチペアリング対応

Bluetoothプロファイル:A2DP、AVRCP、HSP、HFP

Bluetoothマルチペアリング:4デバイス

対応コーデック:AAC、SBC、Qualcomm aptX、Qualcomm aptX Adaptive

機能:ANC(アクティブノイズキャンセリング)、外音取り込みモード、ゲームモード(低遅延モード)

防水規格:IPX4(充電ケースを除く)

バッテリー容量:イヤフォン片耳 50mAh/充電ケース 400mAh

連続再生時間(最大):

・ノーマルモード:約6時間(AACコーデック/ボリューム50%時)

・ノイズキャンセリングモード:約5.5時間

・外音取り込みモード:約5.5時間

・ゲームモード(低遅延モード):約5.5時間

イヤフォン本体充電時間:約1.5時間

充電ケース充電時間:約2時間

充電ケース充電方法:USB Type C/ワイヤレス(無線)充電

イヤフォン重量:約6g(片側)/約48g(充電ケース)

【ゲーム情報】

タイトル:ロマンシング サガ リ・ユニバース

ジャンル:RPG

配信:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中

価格:基本プレイ無料(アイテム課金制)

