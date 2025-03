ハムスターは3月5日、Nintendo SwitchおよびPlayStation 4向けに同社が運営する「アーケードアーカイブス」にて、ナムコ(現:バンダイナムコエンターテインメント)が1986年にリリースした『VS. バベルの塔』の配信日を発表。配信日は2025年3月6日、価格はNintendo Switchが838円、PlayStation 4が837円だ。

本作は、ひとりの考古学者となり、天までそびえ立つ古代のミステリーが隠された塔の頂上を目指すアクションパズルゲーム。

足場となるブロックを積み上げてゴールを目指そう。あなたはすべての謎を解き明かすことができるか!?

2025年3月6日の「アーケードアーカイバー」は

『VS. バベルの塔』特集!

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2025年3月6日は「VS. バベルの塔特集」。

番組には、開発の永島洋武氏、中潟憲雄氏、細江慎治氏、そしてバンダイナムコエンターテインメントのうでつ和仁氏が出演。ゲームの紹介や開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

■YouTubeのハムスターのチャンネル

https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation

第524回 アーケードアーカイバー VS. バベルの塔スペシャル!

【ゲーム情報】

タイトル:アーケードアーカイブス VS. バベルの塔

ジャンル:アクションパズルゲーム

配信:ハムスター

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 4

配信日:2025年3月6日

価格:

Nintendo Switch:838円

PlayStation 4:837円

プレイ人数:1人

VS. バベルの塔™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。

“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。