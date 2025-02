1996年2月27日、ポケモン最初のゲームソフト「ポケットモンスター 赤・緑」がゲームボーイ向けに発売された。あれから29周年……ということで、本稿では初代ポケモンの思い出を少しだけ語っていこう。

「ポケモン」という不思議な生き物をボールで仲間にして冒険するストーリー、全部で151種類という(子どもにとっては)天文学的なボリューム、通信ケーブルをつなげてほかの子と交換・対戦する楽しさ。いずれも素晴らしい体験だった。「バージョン違いで手に入らないポケモンがいる」って点がとくに衝撃だったのを覚えている。

筆者は緑のパッケージを手に入れ、最初の相棒には「ヒトカゲ」を選んだ。なんでフシギダネじゃないのかって? 進化先のリザードンがカッコよかったからさ!

しかしその後の歴史を知る者にとっては周知の事実だが、みずタイプのジムリーダー「カスミ」で大苦戦することとなる。ほのおタイプのヒトカゲ(恐らく進化してリザードになってる頃)は、みずタイプの攻撃にめっぽう弱い。

具体的な編成は覚えていないが、多分子どもなので「リザードLv20、ポッポLv7、マダツボミLv5、コラッタLv2」的に偏ったレベルとパーティーで突き進んでいた気がする。タイプ相性で敗れる最初の壁であり、相性という概念を子どもにたたき込む、良いボスだった。

そんな「ポケットモンスター 赤・緑」の発売日である今日は、毎年恒例の発表会「Pokémon Presents 2025.2.27」がYouTubeで23時にプレミア公開される。ポケモンファンは、要チェックだ。

