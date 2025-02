Windows用のパッケージマネージャー「Winget」 プレビュー版で機能が充実してきた

Windows Package ManagerのクライアントプログラムであるWingetは、現在v1.10がプレリリース版で、安定版はv1.9だ。

プレリリース版v1.10では、以下のような新機能が搭載された。

・Sixel描画コマンドによるアイコンやプログレスバーのグラフィカル表示

・フォント管理機能

・showサブコマンドのロケール指定機能

・COM APIにソース管理機能が追加

前回Wingetを扱ったのは2023年なので(「Wingetにおける安定版v1.14からプレビュー版v1.16での新機能」)、Windows Package Managerについて再度まとめておく。すでに利用中でWingetについては知っているというのであれば読み飛ばしていただいてかまわない。

Package Managerとは、アプリケーションのインストールパッケージを定義し、インストールや検索などの管理機能と、パッケージを保管・管理するインターネット上のサービスであるリポジトリを組み合わせた仕組みを指す。

そもそもWindowsは、MSIによるインストールやMicrosoftストア経由のほか、アプリ独自のインストール方法などを許容し、Package Managerを提供してこなかった。

Windows Package Managerは、Windows用のパッケージマネージャーとしてMicrosoftがWindows 10で開発したもので、Winget.exeは、Windows Package Managerのクライアントプログラムである。具体的なインストールや使い方に関しては、Microsoftのサイトに「WinGet を使用してアプリケーションをインストールおよび管理する」(https://learn.microsoft.com/ja-jp/windows/package-manager/winget/)があるので、こちらを参照してほしい。

なお、リポジトリに登録するマニフェストなどを作成するためにWinGetCreateも開発されている(Wingetでインストールできる)。

Winget.exeは、リポジトリからのパッケージインストールだけでなく、Windowにインストールされているアプリケーションの一覧表示機能などを持つ。ただし、前述のようにWindowsでは複数のインストール手段を許容してきたため、Windows Package Managerでアップグレードができない場合もある。

なお、Winget.exeの機能は、PowerShellからも利用できる。インストールは「Install-Module Microsoft.WinGet.Client」でして、インストールされたコマンドは「Get-Command -Module Microsoft.WinGet.Client」で見られる。

Winget v1.10の新機能としては、「Sixel描画」対応が挙げられる。これは、現在プレビュー段階のWindowsターミナル v1.23上でWinget.exeを起動したとき、showコマンドなどでアプリケーションのアイコンやグラフィカルなプログレスバーを表示するもの。

利用するには設定用のsettings.jsonファイルを編集する必要がある。

winget.exe settings

とすることで、登録されているJSONエディタ(デフォルトではメモ帳)が起動する。ここはVisual Studio Code(https://github.com/microsoft/vscode)をインストールしておくと便利だ。

Sixel描画を利用するには、以下のJSONコードを追加する。なお、すでに「"visual": {……」部分があるなら、その内側のみ追加する。

"visual": {

"enableSixels": true,

"progressBar": "sixel"

}

完全なsettings.jsonのリストを以下に示す。設定をしたあと、Windowsターミナル v1.23以上中でwingetを起動することで、Sixel描画によるグラフィックス表示が可能になる。

{

"$schema": "https://aka.ms/winget-settings.schema.json",

// For documentation on these settings, see: https://aka.ms/winget-settings

// "source": {

// "autoUpdateIntervalInMinutes": 5

// },

"visual": {

"enableSixels": true,

"progressBar": "sixel"

},

"experimentalFeatures": {

"dependencies": true,

"windowsFeature": true,

"fonts": true,

"configuration": true

}

}