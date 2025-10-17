【最大80％オフ】セガ「龍が如く」爆安セール開催！
2025年10月17日 16時40分更新
セガは10月17日、PCプラットフォーム「Steam」にて、「龍が如くシリーズ フランチャイズセール」を開催した。期間は10月23日まで。
今回のセールでは、「龍が如く」シリーズをまとめて出品。とくに「龍が如く８」は過去最大の70%オフ、「龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii」も過去最大の45%オフで提供されている。
そのほか、「龍が如く７外伝 名を消した男」が65％オフ、「龍が如く７ 光と闇の行方 インターナショナル」が60％オフ、「龍が如く 維新！ 極」が80％オフとなっている。お買い得なこの機会をお見逃しなく。
・Steamストアページ
https://store.steampowered.com/sale/LikeaDragonFranchiseSale2025
・セガセールページ
https://www.sega.jp/special/sale/
©SEGA
※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
