セガは10月17日、PCプラットフォーム「Steam」にて、「龍が如くシリーズ フランチャイズセール」を開催した。期間は10月23日まで。

今回のセールでは、「龍が如く」シリーズをまとめて出品。とくに「龍が如く８」は過去最大の70%オフ、「龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii」も過去最大の45%オフで提供されている。

そのほか、「龍が如く７外伝 名を消した男」が65％オフ、「龍が如く７ 光と闇の行方 インターナショナル」が60％オフ、「龍が如く 維新！ 極」が80％オフとなっている。お買い得なこの機会をお見逃しなく。

