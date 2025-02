コナミデジタルエンタテインメントは2月13日、奇妙な食品工場から脱出する主人公であるタコ「Darwin」の冒険を描くアクションアドベンチャーゲーム『Darwin’s Paradox!』をNintendo Switch/PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)向けに発売すると発表。発売日や価格などは未定だ。

▼トレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=UhKHKXIe7Qw

『Darwin’s Paradox!』とは

舞台は1950年代半ばのアメリカ、大西洋沿岸のとある場所。若いタコの「Darwin」は、奇妙な食品工場に連れていかれてしまう。実はその工場は大きな陰謀の一部で、変装したエイリアンが人間を奴隷にするために、緑の物質を混ぜた魚の缶詰を製造していたのだった。

「Darwin」は巨大な工場の中を進み、奈落の底にある、エイリアンの秘密基地へと通じる隠された水中の通路を見つけ出す。

こうして「Darwin」の海へ戻るための脱出劇が始まる。「Darwin」は思いがけず、世界を救うことになるのか?

タコならではの能力とステルス技術を駆使し、パズルを解いてステージをクリアしよう!

【ゲーム情報】

タイトル:Darwin’s Paradox!

ジャンル:アクションアドベンチャー

配信:KONAMI

開発:ZDT Studio (ZeDrimeTim)

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch/PC(Steam)

※ダウンロード専売。

配信日:未定

価格:未定

CERO:未定

©Konami Digital Entertainment

©2022 ZeDrimeTim “Darwin’s Paradox” and “ZDT Studio” are registered trademarks of ZeDrimeTim

※画面は開発中のものです。