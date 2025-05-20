運び屋として、街中で大混乱と破壊の渦を巻き起こそう！
KONAMIが新作アクション『Deliver At All Costs』をPS5／XSX|S／PCで5月22日に配信！
2025年05月20日 17時20分更新
コナミデジタルエンタテインメントは5月20日、PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store／GOG）向けアクションゲーム『Deliver At All Costs』をダウンロード専売で配信すると発表。配信日は2025年5月22日*1、価格は3850円だ。本作は対応言語（テキスト）に日本語を加え*2、日本語版として楽しめる。
舞台は1950年代の雰囲気を楽しめるセミオープンワールドの街で、プレーヤーは運び屋のWinston Greenとなり、乗り物を使って巨大なカジキや爆発寸前の爆弾といった規格外の配達や探索をすることが可能。運び屋として、街中で大混乱と破壊の渦を巻き起こそう。
個性的なキャラクターたちと出会い、狂気の淵に落ちていくWinstonの物語の結末は……？
*1…一部プラットフォームでは23日に配信予定
*2… テキスト： 英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語－ブラジル、スペイン語－ラテンアメリカ、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）、日本語 （音声： 英語）
『Deliver At All Costs』の魅力！
●さまざまな乗り物で駆け抜け、ダイナミックな世界へ旅立とう
●個性豊かなキャラクターたちが紡ぎ出す物語
●1950年代の風景やサウンドなど、舞台となる時代の魅力を再現
【ゲーム情報】
タイトル：Deliver At All Costs
ジャンル：アクションゲーム
配信：KONAMI
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store／GOG）
配信日：2025年5月22日
※一部プラットフォームでは23日に配信予定
価格：3850円（ダウンロード版）
CERO：C（15才以上対象）
©Studio Far Out Games AB. Deliver At All Costs is a registered trademark of Studio Far Out Games AB. Published and distributed by Konami Digital Entertainment B.V. under license from Studio Far Out Games AB. ©Konami Digital Entertainment
ASCII.jpの最新情報を購読しよう