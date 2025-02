コナミデジタルエンタテインメントは2月13日、PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)向けタクティカル・エスピオナージ・アクション『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』(メタルギア ソリッド デルタ: スネークイーター)の発売日を発表。また、本日よりパッケージ版とダウンロード版の予約を開始している。

ゲームの発売日は2025年8月28日、価格はスタンダードエディションのパッケージ版/ダウンロード版ともに8580円だ。そのほかのエディションも用意しているので、下記を確認してほしい。

本作は、2004年にPlayStation 2向けに発売した『METAL GEAR SOLID 3 SNAKE EATER』のリメイク作品。ストーリー、キャラクター、ボイス、ゲームプレイ、音楽など原作の持つ魅力はそのままに、最先端の技術で描かれる高密度かつ美麗なグラフィックスと、立体的なサウンド表現によって、進化を遂げた“究極のサバイバルステルスアクション”を楽しめる。

戦闘ダメージの描写も進化し、傷、火傷、弾痕がリアルタイムで表現されるなど、リアリティを徹底して追求。さらに、オリジナルの俯瞰視点に加え、新しいゲームに慣れ親しんだ世代のための三人称視点のプレイスタイルを採用し、圧倒的な没入感と臨場感を実現している。

オリジナル作で搭載されていたスペシャルゲーム「猿蛇合戦」をPlayStation 5版とPC(Steam)版に復活させることも本日追加発表した。また、主人公スネークの行く手を阻む個性豊かな「コブラ部隊」の姿を楽しめる新トレーラーも公開している。

今後も追加要素を含む新情報の発表を予定しているので、引き続き続報を待とう。

METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER - Release Date Trailer

https://youtu.be/fVMidbuv5G0

本日から予約開始!収録コンテンツや予約特典を一挙公開

≪パッケージ版≫

スタンダードエディション 価格:8580円

(PlayStation 5)

■収録内容

・ゲーム本編

■早期購入特典

・ユニフォーム「ホワイトタキシード」

※本特典は、ゲームを進行することでも入手可能です。

≪ダウンロード版≫

スタンダードエディション 価格:8580円

[PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)]

■収録内容

・ゲーム本編

■予約特典

・ユニフォーム「ホワイトタキシード」

※本特典は、ゲームを進行することでも入手可能です。

デジタルデラックスエディション 価格:9790円

[PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)]

■収録内容

・ゲーム本編

・Sneaking DLC Pack※1

ユニフォーム「バトルドレス(PW ver.)」

ユニフォーム「スニーキングスーツ(PW ver.)」

ユニフォーム「ワニスーツ」

ユニフォーム「ネイキッド(ウッドランド)」

ユニフォーム「ネイキッド(アモベルト)」

ユニフォーム「ゴールド」

フェイス「メガネ」

フェイス「サングラス」

装備品「ケロタンのお面」

装備品「ガーコのお面」

■予約特典

・ユニフォーム「ホワイトタキシード」※2

+

48時間の先行アクセス権※3

Sneaking DLC Pack※1

多数のユニフォームやフェイス、装備品がセットになった、“サバイバルステルスアクション”をより一層楽しめるパック。

※1:「Sneaking DLC Pack」を個別に購入することも可能です。

※2: 本特典は、ゲームを進行することでも入手可能です。

※3:発売の48時間前から先行プレーいただけます。

ゲームの象徴的なシーンを思わせるネイキッド・スネークの胸像フィギュアなどを含む豪華なコナミスタイル限定版も予約受付中!

▼予約サイト▼

https://www.konami.com/mg/mgs3r/products_premium/asia/ja/

・METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER Premium Pack PlayStation 5 ゲームソフトセット 価格:3万8500円

・METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER Premium Pack Steam キーコードセット 価格:3万8500円

・METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER Premium Pack Steam キーコードセット(Digital Deluxe Edition) 価格:3万9710円

■収録内容

・ゲーム本編

・Sneaking DLC Pack ※「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER Premium Pack Steam キーコードセット(Digital Deluxe Edition)」のみ。

■早期購入特典(PlayStation 5)/予約特典(Steam)

・ユニフォーム「ホワイトタキシード」 ※本特典は、ゲームを進行することでも入手可能です。

■グッズセット

・METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER Snake ELITE BUST

・METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER Original Vinyl Soundtrack

・METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER Exclusive SteelBook® Case

・METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER FOX Patch

■48時間の先行アクセス権 ※「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER Premium Pack Steam キーコードセット(Digital Deluxe Edition)」のみ。

・METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER Premium Pack (ゲームソフトなし) 価格:2万9920円

■グッズセット

・METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER Snake ELITE BUST

・METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER Original Vinyl Soundtrack

・METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER Exclusive SteelBook® Case

・METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER FOX Patch

PlayStation 5版とPC(Steam)版には「猿蛇合戦」がビジュアルをアップデートして復活搭載!

ピポサルを捕まえるスペシャルゲームが本リメイク作で復活。Xbox Series X|S版の内容や本スペシャルゲームの詳細は続報を楽しみに待とう。

※ゲーム画面は開発中のものです。

【ゲーム情報】

タイトル:METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER

(メタルギア ソリッド デルタ: スネークイーター)

ジャンル:タクティカル・エスピオナージ・アクション

販売:KONAMI

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

※パッケージ版はPlayStation 5のみ。

発売日:2025年8月28日

価格:

スタンダードエディション:8580円(パッケージ版/ダウンロード版)

デジタルデラックスエディション:9790円(ダウンロード版)

METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER Premium Pack PS5 ゲームソフトセット/Steam キーコードセット:3万8500円(パッケージ版)

METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER Premium Pack Steam キーコードセット(Digital Deluxe Edition):3万9710円(ダウンロード版)

Premium Pack(ゲームソフトなし):2万9920円

CERO:D(17歳以上対象)

©2025 Sony Interactive Entertainment Inc. Ape Escape and Piposaru are trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

©Konami Digital Entertainment