Activision Blizzardは2月6日、シリーズの最新作「Call of Duty: Black Ops 6」について、日本時間2025年2月7日〜2月11日の期間限定で無料トライアルを実施すると発表。

無料トライアルでは、シーズン02で登場するマルチプレイヤーマップや新たなゲームモード「オーバードライブ」などをプレイできるほか、ソンビモードの最新マップ「トゥーム」や、「リバティフォールズ」のガイドモードも体験できる。

新モード「オーバードライブ」は、最大数のスター獲得に最初に到達するのを競い合うもの。スターを手に入れると壁越しに敵を視認できたり、移動速度や命中率、エイム速度などが向上していく。

ソンビモードは最新マップ「トゥーム」をプレイできるほか、ストーリーをガイド付きで楽しめるモードも搭載。新規プレイヤーや物語に集中したいプレイヤーにもオススメとなっている。

「CoD」に興味があっても触ったことのない人、まだ最新作を遊んでいない人は、この機会に触れてみてはいかがだろうか。詳しくは公式ブログ(英語)を参照してほしい。

・公式ブログ(英語)

https://www.callofduty.com/blog/2025/02/call-of-duty-black-ops-6-zombies-season-two-free-trial-announcement

【ゲーム情報】

タイトル:『Call of Duty: Black Ops 6』

ジャンル:ファーストパーソン・シューティング

販売:アクティビジョン

開発:Treyarch/Raven Software

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Game Pass/PC(BATTLE.NET/Windows/Steam)

発売日:発売中(2024年10月25日)

価格:

スタンダード/クロスジェンバンドル:9800円(パッケージ/ダウンロード)

秘蔵版:1万3400円(ダウンロード)

秘蔵版アップグレード:3600円(ダウンロード)

CERO:Z(18才以上対象)

© 2024 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTY、CALL OF DUTY BLACK OPS、CALL OF DUTY WARZONEおよびMODERN WARFAREはActivision Publishing, Inc.の商標です。そのほかの商標や製品名はその所有者に帰属します。本製品にはId Softwareからライセンスが供与されたソフトウェアテクノロジー(Id Technology)が含まれます。Id Technology © 1999-2024 Id Software, Inc.