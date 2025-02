ポケモンは2月7日より「Pokémon Trading Card Game Pocket」(ポケポケ)にて、「ゲットチャレンジイベント前半」を開催した。期間は2025年2月21日14時59分まで。

今回のイベントでは、新プロモカード「ヒコザル」「トゲピー」などがゲットチャレンジに登場するほか、イベントショップチケットを集めると交換所で「ヒコザル」にまつわる周辺グッズをゲットできる。

また、イベント後半では新たな周辺グッズをショップ/交換所に追加するとのこと。チケットは共通なので注意しよう。

タイトル:Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル:カード

配信:ポケモン

開発:クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2024年10月30日)

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

IARC:3+(3歳以上対象)

