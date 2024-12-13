スクウェア・エニックスは12月13日、「FF7 リメイク」プロジェクトの第2弾『FINAL FANTASY VII REBIRTH』（ファイナルファンタジーVII リバース）をPC（Steam／Epic Games Store）で配信すると発表。配信日時は2025年1月23日23時予定で、価格はストアやエディションによって異なるので、下記のゲーム情報を確認してほしい。

また、本日からの予約受付を開始し、早期購入セールも実施している。アナウンストレーラーも公開しているので、こちらもチェックしよう。

『FINAL FANTASY VII REBIRTH』 PCアナウンストレーラー

https://youtu.be/LLucU6i3Y0U

PC版『FINAL FANTASY VII REBIRTH』の特徴

『FINAL FANTASY VII REBIRTH』がついにPCプラットフォームに登場。PC版では、最適化されたグラフィッククオリティとパフォーマンスの向上によって、本作での壮大な冒険をさらに深い没入感で楽しめる。

①さらなる深い没入感を提供

ライティング調整により、ゲーム全体の光の表現が大きく向上。さらに美しく、ハッキリと表現された『FINAL FANTASY VII REBIRTH』の世界を楽しめる。

②幅広い動作モードを実装

持っているPCに適した環境で、より簡単にプレイが始められるようデフォルトのグラフィックオプションセットとして、「高・中・低」の3つのモードを実装。幅広い環境でできるだけ多くのユーザーにプレイできるよう最適化を行っている。また、最大120FPSの高フレームレートに対応するなど、新たな体験を提供。

さらに、PC（Steam）版では“Steam Deck”でのプレイにも対応できるよう、最適化を鋭意進行中だという。

③PCでのプレイに最適化されたグラフィッククオリティ

背景モデルにおけるLOD（Level of Detail）段階・背景テクスチャのMIP（MIP map）段階をそれぞれオプション設定できる。これにより高水準設定にした際のシーン全体のポリゴン密度・テクスチャ密度が従来より向上し、より美しく・精細な背景でプレイすることが可能に。

④パフォーマンスの向上

NVIDIA DLSSに対応することで、フレームレートの向上・画質のアップスケーリングが可能に。また、可変リフレッシュレート（VRR）にも対応している。

⑤PCでのプレイへの最適化

有線接続されたDualSense ワイヤレスコントローラーでPS5版と同じ操作をできることはもちろん、キーボード+マウス操作にも対応しPCでのプレイに幅広い選択肢を持てるように調整。キーボードのキー割り当てはカスタマイズが可能で、通常操作とミニゲーム中の操作を個別に設定できる。

動作環境

早期購入セールで最大30％オフ！ PC版をお得にプレイしよう！

本日より2025年2月6日午前2時59分頃までの間に、Steam StoreおよびEpic Games Storeで『FINAL FANTASY VII REBIRTH』を予約・購入すると最大で30％オフとなる早期購入セールを実施中。

【早期購入セール期間】

2024年12月13日～2025年2月6日午前2時59分頃まで

※各商品は早期購入セール終了後、通常販売価格に変更となりますのであらかじめご了承ください。

【価格】

FINAL FANTASY VII REBIRTH…… 30％オフ

FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition…… 30％オフ

FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH ツインパック…… 30％オフ

FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Digital Deluxe ツインパック…… 25％オフ

※価格は各ストアページにてご確認ください

【ストアURL】

Steam：https://store.steampowered.com/app/2909400/FINAL_FANTASY_VII_REBIRTH/

Epic Games Store：https://store.epicgames.com/p/final-fantasy-vii-rebirth

【製品概要】

製品名：FINAL FANTASY VII REBIRTH

収録内容：FINAL FANTASY VII REBIRTH

製品名：FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition

収録内容：FINAL FANTASY VII REBIRTH

デジタルミニサウンドトラック

デジタルアートブック

召喚マテリア：マジックポット（DLC）

アクセサリ：トリートチョーカー（DLC）

防具：オーキッドブレス（DLC）

【＜ツインパック＞前作とのお得なセットパック】

『FFVII REMAKE INTERGRADE』と『FFVII REBIRTH』のセットパック。『FFVII REMAKE INTERGRADE』は予約購入後すぐにダウンロード＆プレイできる。

製品名：FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH ツインパック

収録内容：FINAL FANTASY VII REBIRTH

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE

製品名：FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Digital Deluxe ツインパック

収録内容：FINAL FANTASY VII REBIRTH

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE

デジタルミニサウンドトラック

デジタルアートブック

召喚マテリア：マジックポット（DLC）

アクセサリ：トリートチョーカー（DLC）

防具：オーキッドブレス（DLC）

※ご予約いただいたお客様は発売日前に『FINAL FANTASY VII REBIRTH』をダウンロード可能であり、発売当日の23時頃以降すぐにプレイすることができます。

＜Digital Deluxe Edition／Digital Deluxe ツインパック＞

※デジタルアートブックおよびデジタルミニサウンドトラック（以下「本コンテンツ」）は、Square Enix Digital Content Viewerを通じて視聴閲覧いただけます。

※Square Enix Digital Content Viewerは、スクウェア・エニックスが提供するデジタルコンテンツ閲覧サービスです。

※Square Enix Digital Content ViewerはPCのウェブブラウザでご利用いただけます。

※Square Enix Digital Content Viewer にアクセスするための方法は、後日購入ページおよび『FINAL FANTASY VII REBIRTH』公式サイトなどで公開する予定です。

※本コンテンツを視聴閲覧するには本コンテンツをご購入したプラットフォームのアカウントでログインが必要となります。

※ご利用時のデータ通信費はお客様のご負担となります。

※各種デジタルコンテンツは、後日有料で頒布される可能性がございます。

＜ツインパック／Digital Deluxe ツインパック＞

※すでに『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』をお持ちの方、もしくはすでに『FINAL FANTASY VII REBIRTH』を予約購入済みの方も本商品は購入可能です。重複購入にご注意ください。

【予約特典】

召喚マテリア：モーグリーズ（DLC）

防具：神羅バングル弐型（DLC）

防具：ミッドガルバングルMK-Ⅱ（DLC）

【PC版ダウンロード特典】

召喚マテリア：ファンシーチョコボ（DLC）

※予約特典は2025年1月23日22時59分頃までに予約購入した場合に入手することができます。

※PC版ダウンロード特典は『FINAL FANTASY VII REBIRTH』をSteamまたはEpic Games Storeで購入した場合に入手することができます。

※各種デジタル特典は後日有料で頒布される可能性がございます。

※内容・仕様は予告なく変更になる場合がございます。

※画像はイメージです。

【前作セーブデータ特典】

『FINAL FANTASY VII REMAKE INTREGRADE』のセーブデータを持っているユーザーは、『FFVII REBIRTH』のタイトル画面の「SAVE DATA BONUS」からセーブデータを確認すると、ゲーム内の所定の場所から特典を受け取ることができる。

●『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE (Main Story)』セーブデータ特典

召喚マテリア：リヴァイアサン（DLC）

●『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE (INTERmission)』セーブデータ特典

召喚マテリア：ラムウ（DLC）

※セーブデータは『FINAL FANTASY VII REBIRTH』をプレイするPCに保存されている必要があります。

※アカウントは『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』をプレイしたアカウントと同じである必要があります。

「FINAL FANTASY VII」リメイ クシリーズがさらにプレイしやすく

PC版『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』がお求めやすい価格になって再登場

本日2024年12月13日よりSteam／Epic Games Store にて『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』の価格改定を実施した。

プラットフォーム：PC（Steam／Epic Games Store）

製品名：FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE

価格：改定前 9878円 ⇒ 改定後：5478円

【ゲーム情報】

タイトル：FINAL FANTASY VII REBIRTH

（ファイナルファンタジーVII リバース）

ジャンル：RPG

販売：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：PlayStation 5／PC（Steam／Epic Games Store）

発売日：

PlayStation 5版：発売中（2024年2月29日）

PC（Steam／Epic Games Store）版：2025年1月23日予定

価格：

通常版：9878円

★早期購入価格：Steam 6915円（30％オフ）／Epic Games Store 6914円（30％オフ）※

Digital Deluxe Edition：1万1501円

★早期購入価格：Steam 8051円（30％オフ）／Epic Games Store 8050円（30％オフ）

Twin Pack：1万4278円

★早期購入価格：Steam 9995円（30％オフ）／Epic Games Store 9994円（30％オフ）

Digital Deluxe Twin Pack：1万5902円

★早期購入価格：Steam 1万1926円（25％オフ）／Epic Games Store 1万1926円（25％オフ）

※早期購入価格のセール期間は2025年2月6日午前2時59分まで。

CERO：C（15才以上対象）

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO