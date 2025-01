D4エンタープライズは1月23日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch展開である「EGGコンソール」にて、第41弾タイトルとなる『EGGコンソール ザナック MSX』をリリース。価格は880円だ。

紹介動画

1986年に発売された『ザナック』は、縦スクロールのシューティングゲーム。プレイヤーは戦闘機ZANACを操作して、暴走したシステムと戦うことになる。

ZANACはノーマルショットと特殊弾を駆使して戦う。特殊弾は、全方位弾、貫通弾、防御幕、回転弾、振動弾、往復弾、反応弾、高速速射弾の8種が用意されている。

また、本作の魅力を語る上では「ALC(自動難易度調整機能)」システムも欠かせない。これは、連射率が高いとか、要塞を破壊するといったようにプレイスタイルに応じてゲームの難度が変化するというもの。

プレイスタイルによってゲーム展開が変わってくるため、毎回新鮮な気持ちでプレイできるだろう。ちなみに、難度が上がらないと出現しない敵もいるため、あえてプレイスタイルを変えて遊ぶことも本作をやりこむ上では必要だ。

80年代の名作シューティングであり、コンパイルシューティングゲームの歴史を開いた本作。シューティングファンであればチェックしておきたい一作だ。

『EGGコンソール ザナック MSX』は、アプリケーション標準で用意している、ゲーム内の各ステージやラスボス、エンディングをすぐに楽しめる「シーンセレクト」モードに対応。

また、「ギャラリー」モードでは、当時の貴重なマニュアルやパッケージジャケットをいつでも閲覧可能だ。

【ゲーム情報】

タイトル:EGGコンソール ザナック MSX

ジャンル:シューティングゲーム

配信:D4エンタープライズ

メーカー:コンパイル

プラットフォーム:Nintendo Switch

配信日:配信中(2025年1月23日)

価格:880円

IARC:7+(7才以上対象)

© D4Enterprise Co.,Ltd.

© MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

'MSX' is a trademark of the MSX Licensing Corporation.