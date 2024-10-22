スクウェア・エニックスは10月22日、Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）用ソフト「ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン」について、発売直前の一度きりとなるテレビCMを放送すると発表。
日時は2024年10月23日23時30分～24時で、テレビ朝日系列 かまいガチにて放送予定。
本作は、平成5年に発売された「ロマンシング サ・ガ2」のリメイク作。プレイヤーは皇帝として代替わりを重ねながら、強大な力を持つ「七英雄」へと立ち向かっていく。
発売日は2024年10月24日（Steam版は10月25日午前1時）。発売直前で期待が最高潮に高まるタイミングで放送される今回のテレビCMを、お見逃しなく。
公式X（Twitter）
【#ロマサガ2R 60秒TVCM💡】#ロマサガ2#リベンジオブザセブン 発売直前の一度きりの60秒TVCMを放映📺— サガ 公式 (@Romasaga2_PR) October 22, 2024
✅日時：10/23(水)23時30分～24時
✅番組：テレビ朝日系列 かまいガチ
事前に告知をしていた放映時間から変更しておりますので、ご注意くださいね👀
※一部地域を除く… pic.twitter.com/FqD5wrR1gd
【ゲーム情報】
タイトル：ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン
ジャンル：RPG
販売：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）
発売日：2024年10月24日 ※Steam版は10月25日午前1時配信予定
価格：
通常版：6820円（パッケージ／ダウンロード）
コレクターズエディション：2万2000円（パッケージのみ）
プレイ人数：1人
CERO：C（15歳以上対象）
© SQUARE ENIX
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