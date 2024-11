ユービーアイソフトは11月18日、PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox series X|S/Xbox One/PC(Windows)で発売中の『レインボーシックス シージ』について、Year 9のシーズン4「Operation Collision Point」の詳細を発表。新シーズンは、2024年12月3日(ヨーロッパ中央時間)より配信予定だ。

本シーズンはプレイヤー保護とチート対策の大幅な改良、PCとコンソール機のクロスプレイ、BLACKBEARDのリマスター、全プラットフォームでのシージカップベータ、快適性の改善など、盛りだくさんの内容となっているので要注目だ。

本シーズンでは、公平性を確保するためのチート使用者検出の改善など、プレイヤー保護とチート対策に複数のアップデートが施される。

PCとコンソール機のクロスプレイが登場することにより、マウストラップのペナルティを受けているプレイヤーは、90日間強制的にPC版のマッチメイキングプールに参加させられるようになる。

ペナルティを受けているプレイヤーがクロスプレイをオフにしている場合、オプションをオンに戻すまでマッチメイキングに参加できない。さらに、チート使用者が検出されたマッチは自動的にキャンセルされ、MMRに影響はないという。

これらの変更は、『レインボーシックス シージ』のプレイヤー保護に対する継続的な取り組みを反映したものとのこと。

Year 9シーズン4では、ほかのプラットフォームのフレンドとスクワッドを組み、シームレスにプレイできるようになる。

コンソール版プレイヤーはPC版プレイヤーのプールに参加でき、PC版プレイヤーを含むスクワッドは自動的にPC版のマッチメイキングプールに移動される。

ただし、PC版プレイヤーはコンソール版のマッチメイキングプールに参加することはできない。

クロスプレイを有効にしてランクのプレイリストをプレイするコンソール版プレイヤーは、コンソール版のランクとは別にPC版のランクを維持することができる。

「Operation Collision Point」では、新たに改良されたBLACKBEARDとH.U.L.L.適応型シールドが登場。アップグレードされたこのガジェットは、徒歩時もラペリング時も使用できる伸縮式のシールドとなっており、どこでもカバーが得られるほか、壁の破壊も可能だ。

BLACKBEARDは生まれ変わったこのシールドで身を守りつつ、敵チームに襲いかかり、新たな戦略を作り出し、新たな攻撃のアプローチを切り開ける。

BLACKBEARDはスピード1、体力3のオペレーターで、メインウェポンにはMK17 CQBかSR-25、サブリウェポンにはD-50を装備している。

さらにシージカップのベータが、全プラットフォーム向けにリリースされる。スクワッドを組む準備をしておこう。

シージカップは2週間ごとに開催される最も競技性の高いプレイリストで、クリアランスレベル50以上の全プレイヤーが参加でき、5人編成のスクワッドがスキルベースのラダートーナメントで競い合う。

ここで入手できるCompetitiveコインは、限定スキンコレクションの解除に使用可能だ。

本シーズンでは、バリスティックシールドの仕様変更と、攻撃オペレーターYINGおよびSENSのバランス調整が行われる。

シールド持ちオペレーターを制圧するために必要な弾丸の数が減少し、制圧射撃の価値が高まり、シールド持ちオペレーターのカウンタープレイが改善された。これにより制圧射撃が以前より早く開始され、より長く続くようになる。

シールド使用中は近接攻撃によるダメージを受けないが、近接攻撃によるガード崩しの強さは変わらない。

YINGのラッシュはより精密なゲームプレイを促すよう変更。SENSのR.O.U.プロジェクターは、より柔軟でクリエイティブなプレイが可能になった。

本シーズンのそのほかのアップデートには、「レインボーシックス シージ」の体験を強化するプレイヤー保護機能の変更が含まれる。

評価センターが一新され、さまざまな行動がプレイヤーの評価区分に与える影響や、警告やペナルティを受けるまでの猶予の概要がより明確になっている。

ランク、評価、マッチリプレイなどのアカウント関連情報は新しいキャリアハブに集約され、アカウントの統計情報も近い将来に追加予定だ。

そして最後に、ゲーム内での自身の成果を披露可能に。プレイヤーが新しいチャレンジを完了するたびに、そのスキルと献身を称えるバッジが授与され、オペレーターカードに表示できるようになる。

【ゲーム情報】

タイトル:レインボーシックス シージ デラックスエディション

※デラックスエディションには『レインボーシックス シージ』の基本のゲームとすべてのYEAR 1、2のオペレーターが含まれます

ジャンル:タクティカルシューター

販売:ユービーアイソフト

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox series X|S/Xbox One/PC(Windows)

※サブスクリプションサービス、Ubisoft+を含む。パッケージ版はPS5のみ。

発売日:発売中

価格:3960円

プレイ人数:オフライン1人/オンライン2~10人

CERO:D(17才以上対象)

© 2024 Ubisoft Entertainment.All Rights Reserved.Tom Clancy’s, Rainbow Six, the Soldier Icon, Ubisoft, and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.