ユービーアイソフトは8月26日、PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox series X|S/Xbox One/PC(Windows)向けタクティカルシューター『レインボーシックス シージ』について、Year9シーズン3「Operation Twin Shells」の内容を発表した。

本シーズンには、ギリシャ出身の新オペレーターSkopós、シージカップのベータ版、 重要なゲームプレイアップデートなどが含まれ、これにはチート対策機能の改良も含まれる。

新オペレーターについて

「Operation Twin Shells」では戦況を大きく変える新防衛オペレーターのSkopósと、ガジェットであるV10パンテオン・シェルが登場。

このガジェットはタロスとコロッサスの2体から成り、Skopósはそれぞれを遠隔操作で臨機応変に切り替えながら、マップ上の異なるエリアにおいてチームの攻撃、および防衛をサポートする。

Skopósがオペレーターのように操作できるのは同時に1体のシェルだけだが、もう片方も偵察ツールとして機能するため、情報収集とサポートの両面で力を発揮する。

Skopósが自身で戦闘に参加することはないが、パンテオン・シェルたちはスピード2、体力2のオペレーターとしてメインウェポンに新登場のアサルトライフルPCX-33、サブウェポンにP229を装備する。

「シージカップ」ベータ版について

Year 9シーズン3にはシージカップのベータ版が登場し、コンペティティブな『レインボーシックス シージ』体験に新たな刺激が加わる。

シージカップは2週間ごとに開催される最も競技性の高いプレイリストで、5人スクワッドがスキルベースで振り分けられ、リワードの獲得を目指してトーナメントで戦う。

また、シージカップおよびランクプレイリストに参加したプレイヤーにはCompetitiveコインが付与され、このコインはシーズンごとの限定アイテムと引き換え可能だ。

シージカップのベータ版は最初西ヨーロッパおよび北米でPC版のみを対象に実施され、正式ローンチ前にサーバーのテストや公平なプレイ環境の確認を行う。

チート対策機能の改良について

『レインボーシックス シージ』のコアが公平性と戦略性であることは今後も変わらないが、セキュリティの改良も重要だ。

チート対策の開発チームは、新たなセキュリティアップデートのテストとサポートに引き続き注力していくとのこと。その中にはバイナリーハードニングやQBシステムの拡張があり、チートの開発および利用を妨害しつつ、新たなチートの作成を困難にする。

これは長期的な対策で、頻繁にアップデートを行いながら、『レインボーシックス シージ』のフェアなプレイ環境を確保していくという。

バランス調整について

「Operation Twin Shells」ではSolisのバランス調整の第2弾も実施され、攻撃オペレーターのNøkkとDokkaebiにも調整が入る。

SolisのSPEC-IOエレクトロセンサーは、視界の中央エリアにあるデバイスのみを検知する仕様になった。検知したデバイスのスキャンは「オーバークロック」と呼ばれる機能に置き換えられ、この機能には回数制限があり、使用を中断することはできず、近くの敵偵察ツールにはSolisの存在を知らせる警告が入る。

さらに、DokkaebiのロジックボムとNøkkのHELプレゼンス・リダクションにも、プレイヤーからのフィードバックを受けて調整を加えたとのこと。

AIとの訓練について

『レインボーシックス シージ』はコアである戦略的ゲームプレイ体験に何度も立ち返り、新たなトレーニングや導入機能にアップデートを行っていく。

VS AI 2.0の登場により、AI攻撃オペレーターを相手にした爆弾エリアの防衛も可能になりました。Year 8シーズン4で追加された防衛AIにこれが加わったことで、より包括的な訓練が可能になったという。

このアップデートによって、新旧のプレイヤーが正確かつ歯応えのたる環境で腕を磨けるようになるため、実戦前の練習に役立てよう。

今シーズンに行われるそのほかのアップデートには、プレイの快適性改善が含まれる。刷新された事後レポート2.0は、意義および関連性の高いマッチ後情報が明快に提示されるようになった。

さらに、ドローンにはブースト機能が追加され、移動速度の上昇によって情報収集能力が向上しているという。詳細は公式サイトを参照してほしい。

【ゲーム情報】

タイトル:レインボーシックス シージ デラックスエディション

※デラックスエディションには『レインボーシックス シージ』の基本のゲームとすべてのYEAR 1、2のオペレーターが含まれます

ジャンル:タクティカルシューター

販売:ユービーアイソフト

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox series X|S/Xbox One/PC(Windows)

※サブスクリプションサービス、Ubisoft+を含む。パッケージ版はPS5のみ。

発売日:発売中

価格:3960円

プレイ人数:オフライン1人/オンライン2~10人

CERO:D(17才以上対象)

© 2024 Ubisoft Entertainment.All Rights Reserved.Tom Clancy’s, Rainbow Six, the Soldier Icon, Ubisoft, and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.