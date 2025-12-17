ユービーアイソフトは12月17日、「レインボーシックス」シリーズの基本プレイ無料のタクティカルFPSモバイルゲーム『レインボーシックス モバイル』（iOS／Android）の配信日を発表。配信日は、2026年2月23日（中央ヨーロッパ時間）だ。本作はボイスを含む日本語ローカライズにてプレイできる。

Ubisoft Montrealが開発を手掛ける『レインボーシックス モバイル』は、戦術的なゲームプレイとスピード感あふれるFPSアクションが融合した、本格的な「レインボーシックス」のプレイを実現（※）。プレイヤーは、攻撃側vs防御側に分かれてプレイするコアゲームモードにて、5対5のPvPマッチで対決する。

攻撃側は偵察ドローンで情報を収集し、壁・床・天井を破壊して戦略的に突入する。一方、防衛側はバリケードで侵入口を封鎖し、スパイカメラやトラップを駆使してエリアを守る。戦略とチームワークを駆使して、攻撃と防衛を切り替えながら、緊迫した近接戦闘のスリルを味わい、勝利を目指そう。

『レインボーシックス モバイル』はモバイル専用に設計されており、モバイル版ならではの新要素と、『レインボーシックス シージ』でおなじみの機能を融合している。主な特徴は以下のとおり。

・ゲームモード：爆弾、ボムラッシュ、チームデスマッチ

・ASH、MUTE、DOKKAEBIなどを含む20人以上のオペレーターでプレイ可能

・人気マップ「銀行」「国境」「クラブハウス」「オレゴン」「ヴィラ」に加え、モバイル限定の新マップ「サミット」も登場

・「レインボーシックス」の基本要素にフォーカスした初心者向けチュートリアル

・プライベートマッチ、ランクマッチ、クイックプレイ

・シーズンごとに新コンテンツ追加

『レインボーシックス モバイル』は現在、ポーランド、フランス、カナダ、そしてラテンアメリカ全域で配信中。本作の詳細は公式サイトを確認してほしい。

※協力スタジオ：Winnipeg、Halifax、Bucharest、Chengdu

【ゲーム情報】

タイトル：レインボーシックス モバイル

ジャンル：タクティカルFPS

配信ｎ：ユービーアイソフト

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：2026年2月23日

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金制）

IARC：16+（16才以上対象）

© 2025 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered trademarks in the US and/or other countries.