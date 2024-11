Bluesky、“X離れ”の受け皿に　コンテンツのAI学習しないと宣言

SNSサービス「Bluesky」は11月18日、登録ユーザーが1900万人を突破したことを公式アカウントで発表した。過去1週間で急速にユーザー数を増やしており、11月15日以降は1日あたり100万人増という驚異的な伸びを達成している。

me watching Bluesky's user count grow by another million in a day hello and welcome to all 19M of you! 🥳 [image or embed]

BlueskyはXやThreadsのようなタイムライン表示型のテキスト投稿SNSサービス。最初期はTwitter(現X)の内部プロジェクトだったこともあり、機能面やUIがXに近いことが特徴だ。

ユーザー数急増の正確な理由は不明だが、米国大統領選挙とユーザー増加のタイミングが近いことから、一部メディアは、トランプ次期大統領と関係が深いイーロン・マスク氏がオーナーを務めるXから、まとまった数のユーザーがBlueskyへ移動している可能性があると指摘している。

さらに、Blueskyは11月16日、公式アカウントでユーザーの投稿を生成AIの学習データとして利用しないことを宣言。グループ企業が開発する生成AI「Grok」の学習データにユーザーのポストを利用しているXに対し、明確な差別化を図っている。こうした動きも、ユーザー数の増加に影響を与えたとみてよさそうだ。

Another day at Bluesky, and it looks like growth is not slowing down! Welcome! We’d like to take a moment to share our stance on AI and user data: