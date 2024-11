イーロン・マスク氏「リンクはリプライに貼るんだよ」

SNS「X」のイーロン・マスク氏が11月25日、自身のXアカウントでポストの表示順位について言及し、話題となっている。

本件は「タイムライン上でリンク付きポストの表示順位が低くなることで、最新の情報を見つけづらくなる」という主旨の主張をする一般ユーザーのポストに対し、マスク氏が直接返信したもの。

マスク氏の返信内容は以下のとおり。

Just write a description in the main post and put the link in the reply. This just stops lazy linking.

日本語訳:メインの投稿に説明を書いて、返信にリンクを貼るだけです。これで、怠惰なリンクがなくなります。