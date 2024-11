「最後に押したのいつだっけ？」Mac miniの電源ボタンについてアップル幹部が言及　報道

筐体デザインの変更とともに、電源ボタンが本体底面に移動した「Mac mini(M4)」。ユーザーの間でも賛否がわかれる本件について、アップル幹部のGreg Joswiak氏とJohn Ternus氏がインタビューに答える様子が中国bilibili動画にアップされた。海外メディア「9to5Mac」など、複数のメディアが報じている。

9to5によると、動画内で両氏はMac mini(M4)で電源ボタンの位置を改めた理由について、次のように説明したという。

Well, we’ve shrunk the size of it so much, right? It’s equivalent to half the size of the previous generation. So we needed to put the power button in the most appropriate spot because it’s so small. It’s convenient to press. Just tuck your finger in there and hit the button.

日本語訳:まあ、これだけサイズを縮めたわけですからね。前世代の半分のサイズに相当する。だから、電源ボタンを最適な場所に置く必要がありました。押すのに便利です。指を入れてボタンを押すだけ。