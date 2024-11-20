Epic Games Storeにて11月20日より、「ブラックフライデー - サイバーマンデーセール」が開催。人気タイトルのプレミアムエディションを、お買い得価格で購入できる特別なセールだ。期間は2024年12月4日午前1時まで（日本時間）。

セール対象には、ハチャメチャな路上レースを楽しめる「Need for Speed Heat Deluxe Edition」が95％オフの475円で登場。

そのほか、「サイバーパンク2077 アルティメットエディション」が40％オフ、「スター・ウォーズ 無法者たち ゴールドエディション」が25％オフ、「Borderlands 3 スーパーデラックスエディション」が80％オフなど、有名どころも多い印象だ。

個人的には「百英雄伝 デラックスエディション」60％オフと、「フロントミッション セカンド: リメイク」50％オフも見逃せない。ぜひこのお買い得なチャンスを逃さず、ライブラリを充実させてみては。