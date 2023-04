ポケモンは4月17日、シリーズ最新作のNintendo Switchソフト『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』のDLC『ゼロの秘宝』の最新情報を公開した。

DLCの後編「藍の円盤」に登場するポケモン「テラパゴス」に似た雰囲気を持つ謎のポケモンの情報が公開。現在放送中のTVアニメ「ポケットモンスター」でもその姿を確認できる。

また、DLC『ゼロの秘宝』のダウンロードカードが、2023年4月24日より順次発売されることも発表。価格は、3500円となる。ただし、追加ストーリーの配信時期は、「前編・碧の仮面」が2023年秋、「後編・藍の円盤」が2023年冬以降の配信予定なので、留意してほしい。

新たに発見されたポケモンを紹介!

『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット ゼロの秘宝』に登場するポケモンが新たに発見された。

このポケモンは、体が小さく力も強くないが、いざという時に体内のエネルギーを結晶化させて作ったシールドで身を守る能力がある模様。また生命の危機を感じると、頭や手足、尻尾が胴体にひっこみ宝石のような見た目になって、休眠状態に入るようだ。

きらびやかなオーラはどこか伝説のポケモン「テラパゴス」を連想させるところがあるものの、その詳しい生態や名前は、まだ謎に包まれている。

TVアニメ「ポケットモンスター」で発見された新ポケモン

テレビ東京系にて2023年4月14日から放送開始したTVアニメ「ポケットモンスター」にて、ポケモンが新たに発見された。そのポケモンの姿は、ポケモン公式YouTubeチャンネルなどの見逃し配信にて確認できるので要チェックだ。

ポケモン公式YouTubeチャンネル 見逃し配信

第1話「はじまりのペンダント 前編」:https://youtu.be/K-_YKFJydFs

第2話「はじまりのペンダント 後編」:https://youtu.be/7OCo-5FsLDM

主人公・リコの持つ不思議なペンダントの宝石から姿を変え、リコを危険から守った直後に元の姿に戻る様子が確認されている。このポケモンについては、まだまだ隠された謎が多くあるようだ。

今後のTVアニメ「ポケットモンスター」にて、新たに発見されたポケモンとその謎を追うリコの冒険に注目しよう。番組は、テレビ東京系にて毎週金曜日の18時55分から放送中だ。

※一部地域では放送日時が異なります。

※放送内容は変更になる場合があります。

【リコ】(CV:鈴木みのりさん)

パルデア地方出身の少女。祖母からもらった「不思議なペンダント」がきっかけで冒険に旅立つことになる。

【ニャオハ】(CV:林原めぐみさん)

リコのパートナー。きまぐれでマイペース。何を考えているかよくわからない…?

▼テレビアニメ「ポケットモンスター」関連サイト

・公式Twitter(@anipoke_PR):https://twitter.com/anipoke_PR

・公式HP:https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/pocketmonster/

・新シリーズ公式HP:https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/pocketmonster2023/

・毎週見逃し配信中!:https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/pocketmonster/streaming/

ダウンロードカード

『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット ゼロの秘宝』のダウンロードカードは、2023年4月24日以降、順次発売予定。詳しくは公式HPのお知らせを参照してほしい。

・ダウンロードカード/ダウンロード番号を購入する

https://www.pokemon.co.jp/ex/sv_dlc/ja/lineup/230228_02/#anchor_230417

【ゲーム情報】

タイトル:『ポケットモンスター スカーレット』/『ポケットモンスター バイオレット』

ジャンル:RPG

プラットフォーム:Nintendo Switch

発売:ポケモン

販売:任天堂

制作:ゲームフリーク

発売日:発売中(2022年11月18日)

価格:

パッケージ版:各6578円

ダウンロード版:各6500円

ダブルパック:1万3156円(パッケージ/ダウンロード)

プレイ人数:1人(対戦/交換など:2~4人)

通信機能:ローカル通信対応/インターネット通信対応

CERO:A(全年齢対象)

DLCタイトル:『ポケットモンスター スカーレット ゼロの秘宝』/『ポケットモンスター バイオレット ゼロの秘宝』

配信日:配信中(2023年2月28日)

価格:3500円(ダウンロードのみ)

配信内容:

着せ替えアイテム「ニューせいふくセット」

追加ストーリー「前編・碧の仮面」(2023年秋予定)

追加ストーリー「後編・藍の円盤」(2023年冬以降予定)

