スクウェア・エニックスは9月17日、PC（Steam／Epic Games Store）版『FINAL FANTASY XVI（ファイナルファンタジー16）』を発売した。価格は通常版が7700円、コンプリートエディションが9900円となる。
また、PC版発売を記念して、「FINAL FANTASY XVI PC版ローンチトレーラー / 米津玄師『月を見ていた』」を公開。心に響くテーマソングを聞きながら、主人公クライヴの旅路に想いを馳せてみてはいかがだろうか。
・Steam
https://store.steampowered.com/app/2515020/FINAL_FANTASY_XVI/
・Epic Games Store
https://store.epicgames.com/ja/p/final-fantasy-xvi
・PlayStation Store
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0082-PPSA08030_00-FF16JP0000000002
【ゲーム情報】
タイトル：FINAL FANTASY XVI（ファイナルファンタジー16）
ジャンル：アクションRPG
販売：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：PlayStation 5 ／PC（Steam／Epic Games Store）
発売日：
PS5版：発売中（2023年6月22日）
PC版：配信中（2024年9月17日）
価格：
PS5通常版：9900円（パッケージ・ダウンロード）
PC通常版：7700円（ダウンロード）
PCコンプリートエディション：9900円（ダウンロード）
DLC第一弾：1210円（ダウンロード）
DLC第二弾：2420円（ダウンロード）
エキスパンションパス：3080円（ダウンロード）
プレイ人数：1人
CERO：D（17歳以上対象）
© SQUARE ENIX
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
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