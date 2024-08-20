スクウェア・エニックスは8月20日、『FINAL FANTASY XVI（ファイナルファンタジー16）』について、PC（Steam／Epic Games Store）版を2024年9月18日に発売すると発表し、予約も開始した。
また、ゲームの冒頭を無料で体験できる“PC版『FINAL FANTASY XVI DEMO』”を本日より配信開始。発表を記念して最新トレーラー「DELIVERANCE」も公開している。
製品ラインアップ紹介
①PC版『FINAL FANTASY XVI』 コンプリートエディション
価格：9900円
【内容物】
PC版『FINAL FANTASY XVI』 ゲーム本編（ダウンロード）
PC版 DLC第一弾「Echoes of the Fallen《空の残響》」
PC版 DLC第二弾「The Rising Tide《海の慟哭》」
【早期購入特典】
・Steam
https://sqex.to/DWCBo
・Epic Games Store
https://sqex.to/NqZZc
②PC版『FINAL FANTASY XVI』
価格：7700円
【内容物】
PC版『FINAL FANTASY XVI』 ゲーム本編（ダウンロード）
【早期購入特典】
・Steam
https://store.steampowered.com/app/2515020/
・Epic Games Store
https://store.epicgames.com/p/final-fantasy-xvi
③PC版 DLC第一弾「Echoes of the Fallen《空の残響》」
価格：1210円
④PC版 DLC第二弾「The Rising Tide《海の慟哭》」
価格：2420円
⑤PC版 エキスパンションパス（DLC第一弾と第二弾がセットになったお得な商品）
価格：3080円
【エキスパンションパスセット内容】
DLC第一弾「Echoes of the Fallen《空の残響》」
DLC第二弾「The Rising Tide《海の慟哭》」
※DLCをプレイするためには、ゲーム本編である『FINAL FANTASY XVI』が必要です。
※DLC第一弾（Echoes of the Fallen《空の残響》）、DLC第二弾（The Rising Tide《海の慟哭》）、エキスパンションパスはSteamおよびEpic Games Storeでの予約は実施しておりません。発売後にご購入ください。
無料体験版『FINAL FANTASY XVI DEMO』好評配信中！
Steam、Epic Games Storeにて、本作を無料で体験できるPC版『FINAL FANTASY XVI DEMO』を配信開始。
体験版では、『FINAL FANTASY XVI』のゲーム序盤、主人公クライヴが復讐を志す発端となった、彼の少年期の物語を約2時間～2時間半に渡ってプレイできる。これが壮大な物語のまさにオープニングとなる。セーブデータは製品版に引き継ぎ可能だ。
ゲーム序盤クリア後は、本作の特徴である召喚獣の能力を駆使しながら闘っていくバトルアクションをさらに楽しめる特別仕様版「召喚獣アクション トライアル」をプレイ可能。未プレイの人はこの機会に試してみてはいかがだろうか。
・Steam
https://store.steampowered.com/app/2738000/
・Epic Games Store
https://store.epicgames.com/p/final-fantasy-xvi-demo-c289c2
【ゲーム情報】
タイトル：FINAL FANTASY XVI（ファイナルファンタジー16）
ジャンル：アクションRPG
販売：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：PC（Steam／Epic Games Store）
※PlayStation 5版は発売中
発売日：
PS5版：発売中（2023年6月22日）
PC版：2024年9月18日
価格：
PS5通常版：9900円（パッケージ・ダウンロード）
PS5デジタルデラックスエディション：1万2100円（ダウンロード）
PC通常版：7700円（ダウンロード）
PCコンプリートエディション：9900円（ダウンロード）
DLC第一弾：1210円（ダウンロード）
DLC第二弾：2420円（ダウンロード）
エキスパンションパス：3080円（ダウンロード）
プレイ人数：1人
CERO：D（17歳以上対象）
© SQUARE ENIX
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
※”PlayStation”および“PS5”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
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※SQUARE ENIX およびSQUARE ENIX ロゴ、ドラゴンクエスト／DRAGON QUEST、ファイナルファンタジー／FINAL FANTASY、スペースインベーダー／SPACE INVADERS、そのほかの社名、商品名は、日本およびそのほかの国におけるスクウェア・エニックス・グループの商標または登録商標です。
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