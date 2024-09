アップル「iPhone 16 Pro」日本価格は値下げに期待

アップルが9月9日(日本時間9月10日午前2時)に発表するiPhone 16 Proの価格は、アメリカでは999ドルのままになる可能性が高いという。米メディアBloombergのMark Gurman記者が自身のXで9月9日に伝えた。

同氏によると、発表されるiPhone 16は全てのモデルにタッチセンサー式のカメラボタンが搭載され、Proモデルはベゼルがより薄くなり、バッテリー寿命も向上しているという。

同氏はそうしたアップグレードがありながらも、「アメリカでのiPhone 16 Proの価格が999ドルから値上げされるとは思えない」と話している。

そうなると期待されるのが日本ストアでの値下げだ。iPhone 15 Proの現在の価格は15万9800円。ここから消費税分を引くと、1ドルあたりのレートは約145円になる。

現在の為替相場は1ドル142円前後。5000円くらいの値下げを期待しても良いのではなかろうか。ダメだろうか。

I expect the touch sensitive camera button to be on all iPhone 16 models tomorrow. The slimmer bezels on the Pro line are noticeable, as are battery life improvements. I don’t expect the Pro entry price to be raised from $999. Big focus will be on AI & A18 chip across the board.