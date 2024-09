アソビズムは9月4日、2024年9月26日~29日にかけて千葉・幕張メッセにて開催する「東京ゲームショウ 2024」(TGS2024)のインディゲームコーナーへのブース出展を決定。

今回出展する作品は、同社が開発した未発売の最新Steam向け完全オリジナルタイトル全3作品となる。

今年11月にアーリーアクセスを控える『ShapeHero Factory/シェイプヒーローファクトリー』や、2025年発売予定の『Live Hard,Die Hard/リブハード・ダイハード』の最新試遊版に加え、発売本数14万本を突破した『ビビッドナイト』の続編で完全新作となる『Vivid World / ビビッドワールド」の試遊版を楽しめる。

さらに「TGS当日チャレンジ」と称した、ストリーマーや一般の来場者が参加可能な特別企画も計画中とのこと。

詳細は随時アソビズム公式Discordサーバーおよび公式X、Steamニュースなどで告知するので、参加&フォローをして続報を待とう。

出展概要

■出展日時

2024年9月26日~9月29日 各日10時~17時(最終日のみ9時30分~16時30分)

■会場

幕張メッセ(千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1)

https://www.m-messe.co.jp/

■出展コーナー

インディゲームコーナー(Hall 9~11)

■小間番号

09-C17

■TGS2024公式サイト

https://tgs.nikkeibp.co.jp/tgs/2024/jp/

出展作品紹介

◆「ShapeHero Factory/シェイプヒーローファクトリー」

(2024年11月Steamにてアーリーアクセス開始)

・Steamストアページ:

https://store.steampowered.com/app/2389040/ShapeHero_Factory/

<ジャンル> 工場ビルド、ローグライト、タワーディフェンス、自動化

<東京ゲームショウでの試遊機種> PC

とある地下室。机の上に広げた真っ白なスクロールの上で小さな小さな戦いが、今始まる───。

「ShapeHero Factory」は、工場、ローグライト、タワーディフェンスを融合したゲームです。あなたは魔導書に封じられた“大災厄”に復活の兆しがあることに気づきます。魔導書の奥深くにいる“大災厄”と戦うには、魔法のスクロールから生まれる存在……小さな小さな“ヒーロー”たちの力が必要です。再封印は困難を極めます。キュートな妖精“ミニオン”たちの力を借りて、たくさんのヒーローを描き戦いましょう!

◆「Vivid World / ビビッドワールド」

・Steamストアページ:

https://store.steampowered.com/app/2468550/Vivid_World/

<ジャンル> パーティ構築型ローグライク、オンライン協力プレイ

<東京ゲームショウでの試遊機種> PC

“パーティ構築型ローグライク”の「ビビッドナイト」の完全新作続編! ついに協力プレイモードも搭載予定の『ビビッドワールド』は、宝石になったキャラクターを集めて戦うオートバトラー形式のゲームです。今作の舞台は悪魔が支配する「魔界」。前作である「ビビッドナイト」から一新された個性豊かなキャラクターたちとともに、自分だけの最強パーティでダンジョン踏破を目指そう!

◆「Live Hard,Die Hard/リブハード・ダイハード」

(2025年Steamにて発売予定)

・Steamストアページ:

https://store.steampowered.com/app/2550790/Live_Hard_Die_Hard/

<ジャンル> ストラテジー、シミュレーション、RPG

<東京ゲームショウでの試遊機種> PC

「バトル×医療」の侵略撃退ストラテジー。ブラック企業並みに、傷ついた兵士を片っ端から治療しさらには改造し、戦場へ送り返す。しかし、治療と改造が進むほど彼らへの思いは強くなっていく。戦場で倒れたあいつを助けたいが被害は広がる……。選択の連鎖の末に真の勝利を手に入れろ!

試遊特典

試遊して「このゲーム面白い!」と思った人には特製缶バッジなどをプレゼント

各ゲームの特製缶バッジを制作。会期中、各試遊台にそっと缶バッジが置かれているので、試遊して「このゲーム面白い!」と思ったなら1つ持って帰ろう。缶バッジの残数が少なければ少ないほど開発担当者たちは歓喜に湧くので、お取り忘れなく!

※缶バッジの数には限りがございますので、お一人様につき缶バッジ1個とさせていただきます

※画像はイメージです

さらに!『ShapeHero Factory』『Vivid World』では試遊版クリア特典も!?

『ShapeHero Factory』ならびに『Vivid World』では、会場で試遊版をプレイし、且つクリアした人のためにさらなる特典を用意。どちらも数に限りがあるものの、ぜひチャレンジしてみてはいかがだろうか。

©2024 Asobism Co., Ltd. All Rights Reserved.

©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。