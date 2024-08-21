『CoD：BO6』や『ディアブロ IV』など、人気タイトルの続報も！
『インディ・ジョーンズ/大いなる円環』が12月9日に発売！「gamescom Opening Night Live 2024」でのXbox関連発表を紹介
Xboxは8月21日、昨晩配信された「gamescom Opening Night Live 2024」で発表したXbox関連タイトルについてのまとめ記事をXbox Wire Japanにて公開した。
掲載されているのは『Call of Duty: Black Ops 6』や『ディアブロ IV: 憎悪の器』『インディ・ジョーンズ/大いなる円環』など、発売中もしくはこれから発売される注目作ばかり。ぜひともチェックしよう。
【主な掲載内容】
●『Age of Mythology: Retold』、新トレーラーを公開
●『Ara: History Untold』、9月25日の発売に向けてローンチトレーラーを公開
●『Call of Duty: Black Ops 6』、アクション満載の「最重要指名手配」キャンペーン ミッションを公開
●『ディアブロ IV: 憎悪の器』に傭兵が登場
●『インディ・ジョーンズ/大いなる円環』が12月9日に発売決定!!
●『Starfield: Shattered Space』が9月30日に登場! 新車両REV-8は本日登場
●『Towerborne』、早期アクセスを9月から開始！
詳細は、下記の記事を確認してほしい。
https://news.xbox.com/ja-jp/2024/08/21/gamescom-opening-night-live-2024-xbox-recap/
ASCII.jpの最新情報を購読しよう