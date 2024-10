ブリザード・エンターテインメントは10月8日、『ディアブロ IV』の新拡張パック「憎悪の器」をPC(BATTLE.NET)/Xbox Series X|S/Xbox One/PlayStation 5/PlayStation 4でリリースした。拡張パック単体のスタンダードエディションの価格は5360円。そのほかのエディションやバンドル版も用意されているので、詳しくは下記をチェックしてほしい。

「憎悪の器」では、『ディアブロ IV』のメインストーリー直後から始まる新章が展開。新クラスの「スピリットボーン」や新エリアの「ナハントゥ」をはじめ、プレイヤーが一緒に戦える「傭兵」、協力プレイ型PvEエンドゲームコンテンツ「暗黒の城塞」など新要素が多数登場する。

▼「憎悪の器」の詳細はこちらを確認!

https://diablo4.blizzard.com/ja-jp/vessel-of-hatred

また、本拡張パックのリリースを記念して、ゲームにログインすると、ゲーム内ショップで3つの新たなアイテムを受け取れる。2024年10月9日から11月8日までの間に暗黒の城塞をクリアできれば、ウィークリー報酬の箱に加え、猫科乗騎「ロングファー・ビーストの手綱」を獲得することも。

さらに、2024年10月9日から11月5日まで、コスメティック・アイテムが獲得できるTwitch Dropsが週替わりで開催。Twitchストリーマーが『ディアブロ IV』カテゴリーで配信中にサブスクまたはサブスクギフトを2個購入すると新たな乗騎「征服されし者の亡霊」を獲得可能で、サブスクを4個購入した場合はさらに乗騎の鎧「勝者の栄光」を獲得できる。詳細はこちらの公式ブログを確認してほしい。

「ディアブロ IV」新拡張 「憎悪の器」ゲームプレイローンチトレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=Eqq1WDnEVmY

加えて、リリースを記念して、豪華景品が当たる「ディアブロ IV 憎悪の器発売記念 3週連続プレゼントキャンペーン」を公式X(@playdiablo_jp)にて3週連続で開催。1週目はXbox Series Xが2名、2週目はディアブロ IV コレクターズボックスが5名、3週目はPlayStation5が2名に当たる豪華な内容となっている。

実施期間は1週目が2024年10月8日~10月15日、2週目が10月15日~10月22日、3週目が10月22日~2024年10月30日。応募方法などの詳細は、こちらの公式ブログを確認してほしい。

【ゲーム情報】

タイトル:ディアブロ IV

ジャンル:アクションRPG

販売:ブリザード・エンターテインメント

プラットフォーム:PC(BATTLE.NET)/Xbox Series X|S/Xbox One/PlayStation 5/PlayStation 4

発売日:発売中(2023年6月6日)

価格:

スタンダードエディション:9800円(パッケージ版/ダウンロード版)

デジタルデラックスエディション:1万2600円(ダウンロード版)

アルティメットエディション:1万4000円(ダウンロード版)

プレイ人数:1人(オンライン:最大4人)

※家庭用機では2人でのローカル協力プレイが可能。

CERO:Z(18才以上対象)

【拡張パック情報】

タイトル:ディアブロ IV:憎悪の器

プラットフォーム:PC(BATTLE.NET)/Xbox Series X|S/Xbox One/PlayStation 5/PlayStation 4

配信日:配信中(2024年10月8日)

価格:

スタンダードエディション:5360円

デラックスエディション:8040円

アルティメットエディション:1万2060円

ディアブロ IV - 拡張パックバンドル:9800円

© 2024 Blizzard Entertainment, Inc. Diablo、Blizzard Entertainmentは米国およびその他の国におけるBlizzard Entertainment, Inc.の商標または登録商標です。

© 2023 Blizzard Entertainment, Inc. Diablo、Diablo Immortal、World of Warcraft、Blizzard Entertainmentは米国およびそのほかの国におけるBlizzard Entertainment, Inc.の商標または登録商標です。All rights reserved.