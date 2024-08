aNCHORは8月1日、PC(Steam)版『君が望む永遠 ~Enhanced Edition~』(以下、Enhanced Edition)の配信予定日を発表した。配信日は2024年10月18日予定で、価格は未定だ。

また発売に先駆け、本作のストアページをSteamにて公開している。

▼『君が望む永遠 ~Enhanced Edition~』ストアページ

https://store.steampowered.com/app/1777440/

なお、今回発売するEnhanced Editionは2008年に発売した『君が望む永遠 ~Latest Edition~』(以下、Latest Edition)を元に開発を行っている。収録ボイスはLatest Editionのほか、コンシューマー版『君が望む永遠』のボイスを使用。さらに、メニュー画面を現在のPC環境にあわせ変更し、一部シーンの調整を行った全年齢版となる。

▼『君が望む永遠』特設サイト

https://muvluv.com/kiminozo/

加えて、『君が望む永遠』に登場するキャラクターたちのアナザーエピソードや『マブラヴ』EXTRA編の世界観で大暴れする短編作品『マブノゾ』などを収録したダウンロードコンテンツ『君が望む永遠 ~Enhanced Edition~ another episode collection+』も配信予定だ。

『君が望む永遠』作品紹介

『君が望む永遠』は、ゲームブランドâge(アージュ)から2001年8月にPCゲームとして発売。「より大切なものを得る為には、他の何かを失わなければならない」という、現実にせまるテーマを突き詰めたリアル恋愛アドベンチャーだ。

TVアニメ、OVA、ラジオ、コンシューマー版など多方面にタイトル展開を行い、2008年には演出やグラフィックの向上、シナリオの追加などの改修が施された『君が望む永遠 ~Latest Edition~』が発売された。

『マブラヴ:ディメンションズ』×『君が望む永遠』コラボイベントが開始!

NextNinjaとaNCHORが共同パブリッシャーをしているマブラヴシリーズのスマートフォン向けアクションRPG『マブラヴ:ディメンションズ』と『君が望む永遠』とのコラボイベントが本日よりスタートした。開催期間は、2024年9月17日メンテ開始前まで。

▼開催期間

2024年8月1日メンテ後~9月17日メンテ開始前

▼コラボ限定キャラクターを紹介!

【SSR】涼宮 遙

CV:平田真菜さん/illust:バカ王子ペルシャさん

【SSR】速瀬水月

CV:山村響さん/illust:バカ王子ペルシャさん

【SSR】涼宮 茜

CV:伊藤彩沙さん/illust:中西達哉さん

【SSR】大空寺あゆ

CV:飯沼南実さん/illust:相澤こたろーさん

【SSR】TSF-Type82HH 瑞鶴

illust:モンキーチョップさん

▼コラボイベントストーリー あらすじ

『君が望む永遠』の世界で事故に遭い、昏睡状態になった遙がなぜかシステムSに召喚される。しかも遙は認識能力が欠如しており、まだ自分が平和な世界にいると思い込んでいた。

夢と現実の区別がつかない遙のために日常を再現するべく、「デウカリオン学園」の運営が再開。日々BETAと戦わなければならない管理官と衛士たちも、遙の新しい学園生活に巻き込まれていく――。

「MUV-LUV REGENERATIVE Vol.04」が8月9日に発売決定!

マブラヴ月刊誌第4弾となる「MUV-LUV REGENERATIVE Vol.04」の発売が2024年8月9日に決定。ここでしか読めないキャラクターの秘密や、戦術機をはじめとした各種メカの解説、マブラヴワールドを深掘りする情報盛りだくさんの雑誌だ。

また、サイン入り額装生原画やイラストレーターサイン入りのジークレーなどが付属する「MUV-LUV REGENERATIVE Vol.04」ファウンダーセット[プラチナ] /[ゴールド]が現在抽選販売を受付中。

▼「MUV-LUV REGENERATIVE Vol.04」ファウンダーセット[プラチナ]/[ゴールド]抽選販売受付フォーム

https://form.run/@vol04founder

【ゲーム情報】

タイトル:君が望む永遠 ~Enhanced Edition~

ジャンル:恋愛アドベンチャーゲーム

配信:aNCHOR

開発:aNCHOR/fuzz

プラットフォーム:PC(Steam)

配信日:2024年10月18日

価格:未定

IARC:3+(3才以上対象)

タイトル:『マブラヴ:ディメンションズ』

ジャンル:アクションRPG

配信:NextNinja

開発/運営:NextNinja

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2023年7月11日)

価格:基本プレイ無料(アイテム課金制)

IARC:12+(12才以上対象)

