aNCHORとfuzzは4月4日、Nintendo Switchにて『マブラヴ REMASTERED』『マブラヴ オルタネイティヴ REMASTERED』ならびに『マブラヴ・マブラヴ オルタネイティヴ REMASTERD ダブルパック』のダウンロード版の配信日を発表した。配信日は、2024年4月11日。それぞれ価格は異なるので、下記をチェックしてほしい。
Nintendo Switch『マブラヴ』『マブラヴ オルタネイティヴ』のほか、ダブルパックがダウンロード版で登場！
今回登場するダウンロード版は『マブラヴ REMASTERED』『マブラヴ オルタネイティヴ REMASTERED』のほか、上記2タイトルがセットとなる『マブラヴ・マブラヴ オルタネイティヴ REMASTERD ダブルパック』の合計3タイトル。
2024年4月11日より、ニンテンドーeショップにて配信される。
・Nintendo Switch『マブラヴ REMASTERED』（3480円）
・Nintendo Switch『マブラヴ オルタネイティヴ REMASTERED』（4480円）
Nintendo Switch『マブラヴ・マブラヴ オルタネイティヴ REMASTERD ダブルパック』（7480円）
【ゲーム情報】
タイトル：マブラヴ REMASTERED
ジャンル：アドベンチャーゲーム
配信：aNCHOR／fuzz
プラットフォーム：Nintendo Swtich
配信日：2024年4月11日
価格：3480円
CERO：D（17才以上対象）
タイトル：マブラヴ オルタネイティヴ REMASTERED
ジャンル：アドベンチャーゲーム
配信：aNCHOR／fuzz
プラットフォーム：Nintendo Swtich
配信日：2024年4月11日
価格：4480円
CERO：D（17才以上対象）
タイトル：マブラヴ・マブラヴ オルタネイティヴ REMASTERD ダブルパック
ジャンル：アドベンチャーゲーム
配信：aNCHOR／fuzz
プラットフォーム：Nintendo Swtich
配信日：2024年4月11日
価格：7480円
CERO：D（17才以上対象）
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