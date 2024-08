日本ファルコムは8月1日、ストーリーRPG「軌跡」シリーズ生誕20周年記念作品であるPlayStation 5/PlayStation 4用ソフト『英雄伝説 界の軌跡 -Farewell, O Zemuria-(フェアウェル オー ゼムリア)』について、主題歌「シロイセカイ」を使用したOPムービーを初公開した。

Falcom jdk BANDによる主題歌「シロイセカイ」にあわせて、アークライド解決事務所や新生帝国ピクニック隊、トールズメンバーなど各勢力の様子や史上初の有人宇宙飛行プロジェクト「スターテイカー計画」、そして、計画の裏で暗躍する結社《身喰らう蛇》など、見どころ満載のカットを詰め込んだ映像をチェックしよう。

本作の発売日は2024年9月26日。価格は通常版が8800円(パッケージ/ダウンロード)、Limited Editionが1万1550円(パッケージ)となる。

・『英雄伝説 界の軌跡』公式サイト

https://www.falcom.co.jp/kai/

【スクリーンショット】

【ゲーム情報】

タイトル:英雄伝説 界の軌跡 -Farewell, O Zemuria-(エイユウデンセツ カイノキセキ フェアウェル オー ゼムリア)

ジャンル:ストーリーRPG

販売:日本ファルコム

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4

発売日:2024年9月26日

価格:

通常版:8800円(パッケージ/ダウンロード)

Limited Edition:1万1550円(パッケージ)

CERO:C(15歳以上対象)

※画面は開発中のものです。

©2024 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

※”PlayStation” is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment Inc.

※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。