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ゲーム  >  ニュース  >  『英雄伝説 界の軌跡』主題歌「シロイセカイ」も聞けるOPムービーが初公開！

見どころ満載！発売まであと2ヵ月

『英雄伝説 界の軌跡』主題歌「シロイセカイ」も聞けるOPムービーが初公開！

2024年08月01日 15時00分更新

文● Zenon／ASCII

　日本ファルコムは8月1日、ストーリーRPG「軌跡」シリーズ生誕20周年記念作品であるPlayStation 5／PlayStation 4用ソフト『英雄伝説 界の軌跡 -Farewell, O Zemuria-（フェアウェル オー ゼムリア）』について、主題歌「シロイセカイ」を使用したOPムービーを初公開した。

　Falcom jdk BANDによる主題歌「シロイセカイ」にあわせて、アークライド解決事務所や新生帝国ピクニック隊、トールズメンバーなど各勢力の様子や史上初の有人宇宙飛行プロジェクト「スターテイカー計画」、そして、計画の裏で暗躍する結社《身喰らう蛇》など、見どころ満載のカットを詰め込んだ映像をチェックしよう。

　本作の発売日は2024年9月26日。価格は通常版が8800円（パッケージ／ダウンロード）、Limited Editionが1万1550円（パッケージ）となる。

・『英雄伝説 界の軌跡』公式サイト
https://www.falcom.co.jp/kai/

【スクリーンショット】

 

【ゲーム情報】

タイトル：英雄伝説 界の軌跡 -Farewell, O Zemuria-（エイユウデンセツ カイノキセキ フェアウェル オー ゼムリア）
ジャンル：ストーリーRPG
販売：日本ファルコム
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4
発売日：2024年9月26日
価格：
　通常版：8800円（パッケージ／ダウンロード）
　Limited Edition：1万1550円（パッケージ）
CERO：C（15歳以上対象）

※画面は開発中のものです。

©2024 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
※”PlayStation” is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment Inc.
※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

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