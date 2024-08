日本ファルコムは8月24日、東京の代官山にあるライブハウス「代官山UNIT」にて、都内では約4年ぶりとなる「Falcom jdk BAND LIVE 2024 SUMMER」を開催した。

当日は、新しいファンから古参のファンまで、老若男女、400名近いファンが会場に集結。海外からのファンの姿も見られ、同社のファン層の厚さを感じることができた。

■当日のセットリスト

01. NO END NO WORLD(『英雄伝説 創の軌跡』)

02. 碧き願い(『英雄伝説 碧の軌跡 Evolution』)

03. CRIMSON SiN(『英雄伝説 黎の軌跡II』)

04. Inevitable Struggle(『英雄伝説 零の軌跡』)

05. GENESIS BEYOND THE BEGINNING(『イース・オリジン』)

06. ストッパー(『ドラゴンスレイヤー英雄伝説II』)

07. Seize the day(『東亰ザナドゥ』)

08. シロイセカイ(『英雄伝説 界の軌跡 -Farewell, O Zemuria-』)

09. Sophisticated Fight~ピンチ~撃破(『英雄伝説 空の軌跡』)

10. FIRST STEP TOWARDS WARS(『イースI』)

11. Overdosing Heavenly Bliss(『英雄伝説 空の軌跡 the 3rd』)

12. 現在(いま)という煌めき(『英雄伝説 黎の軌跡II -CRIMSON SiN-』)

13. 名もなき悪夢の果て(『英雄伝説 黎の軌跡』)

14. バレスタイン城(『イース -フェルガナの誓い-』)

15. MIGHTY OBSTACLE(『イースVI -ナピシュテムの匣-』)

16. TO MAKE THE END OF BATTLE(『イースII』)

17. 星の在り処(『英雄伝説 空の軌跡』)

今回は、この9月に「軌跡」シリーズの20周年記念作となる『英雄伝説 界の軌跡 -Farewell, O Zemuria-』が発売されるためか、「軌跡」シリーズの楽曲を多めに演奏。

演奏されたのはアップテンポな曲が多く、1曲目の「NO END NO WORLD」から会場はヒートアップ。『界の軌跡』の主題歌である「シロイセカイ」は初のフルバージョンでの公開となり、歌唱後にボーカルの佐坂めぐみさんは「期待を高めて(界の軌跡を)楽しみにしてください」と、会場のファンにメッセージを送った。

ちなみに「シロイセカイ」は、日本ファルコムのYouTube公式チャンネルで公開されているOPムービーやウェブCMの映像で一部を聴くことができるので、会場に行けなかった人はこちらでチェックしてほしい。

「英雄伝説 界の軌跡 -Farewell, O Zemuria-」OPムービー

「英雄伝説 界の軌跡 -Farewell, O Zemuria-」WebCM

「英雄伝説 界の軌跡 -Farewell, O Zemuria-」WebCM

ライブの中盤では、日本のライブでは初演奏となる『黎の軌跡II』のエンディングテーマ「現在(いま)という煌めき」を、佐坂さんのボーカルとピアノ伴奏でしっとりと聴かせるなどしてファンを魅了。

ラストの『空の軌跡』の「星の在り処」では、ペンライトの色を青色にあわせて、来場者たちも一緒になって歌唱。まさに演者と会場が一体となった瞬間だった。

アンコールでは、『那由多の軌跡』の主題歌「那由多の星の物語」と、最近Switchの「EGGコンソール」でゲームが配信された『スタートレーダー』のメインテーマ「GO FIGHT」を演奏。

ポップな曲調とロックな曲の組みあわせで、最後の最後まで大いに盛り上がった。

■アンコール

18. 那由多の星の物語(『那由多の軌跡』)

19. GO FIGHT(『スタートレーダー』)

会場ではグッズやCDの販売も行われた。開演前、ライブ終了後と、こちらも人で大賑わい。これらの商品は日本ファルコムの公式通販「Falcom Shop」で購入できるので、現地に行けなかった人はこちらを覗いてみてはいかがだろうか。