スパイク・チュンソフトは9月26日、Nintendo Switch/PlayStation5/PlayStation 4向けダウンロード版タイトルをお得な価格で販売する「TOKYO GAME SHOWセール 2024」を、各ストアで開催。

PlayStation Storeには11タイトルを最大60%オフで提供。期間は2024年10月9日まで。ニンテンドーeショップ、およびマイニンテンドーストアには7タイトルを最大54%オフの特別価格で提供している。期間は2024年9月29日まで。

なお、ニンテンドーeショップ、およびマイニンテンドーストアでは、ほのぼの夏休みアドベンチャー『なつもん! 20世紀の夏休み』を過去最大の値引き率で販売する「ラストサマーセール」も開催中だ。

以下ではピックアップしてセールタイトルを紹介。全タイトルは下記の公式サイトを参照してほしい。

・「TOKYO GAME SHOWセール 2024」ニュースページ

https://www.spike-chunsoft.co.jp/news/43664/

ピックアップタイトル

PS5『超探偵事件簿 レインコード プラス』 ※初セール

6985円 ⇒ 4959円(29%オフ)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-PPSA18133_00-0513958178260443

Switch『超探偵事件簿 レインコード』

6980円 ⇒ 4000円(42%オフ)

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000057887

PS5『ARK: Survival Ascended』

6380円 ⇒ 4785円(25オフ)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-PPSA18539_00-SURVIVALASCENDED

PS5『バルダーズ・ゲート3』

8580円 → 6864円(20%オフ)

https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10007460