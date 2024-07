Activision Blizzard Japanは7月16日、「Call of Duty: Black Ops」シリーズ最新作『Call of Duty: Black Ops 6』のマルチプレイヤーベータを、日本時間2024年8月31日より開始すると発表した。発売日は2024年10月25日の予定。

また、日本時間2024年8月29日にはショーケースイベント「Call of Duty: Next」も開催され、『Call of Duty: Black Ops 6』に関するさまざまな詳細情報のほか、『Call of Duty: Warzone』の新情報も発表される。詳細は下記の公式ブログを参照してほしい。

対応プラットフォームはPlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Game Pass/PC(BATTLE.NET/Windows/Steam)。価格は通常版が9800円で、秘蔵版が1万3400円となる。

・公式ブログ

https://www.callofduty.com/ja/blog/2024/07/call-of-duty-black-ops-6-mp-beta-dates-revealed

「Call of Duty: Next」が日本時間8月29日に配信決定!

「Call of Duty」シリーズのお披露目イベント「Call of Duty: Next」が、2024年8月29日に開催される。『Call of Duty: Black Ops 6』のプレミアムショーケースとなる本イベントは、TreyarchとRaven Softwareの開発者やCall of Dutyスタジオとコミュニティチャンネルの代表者の協力のもとに開催され、マルチプレイヤーモードやゾンビモードについてさらに深く掘り下げるという。

また、『Call of Duty: Warzone』の情報も発表されるほか、サプライズ情報もご用意。期待して視聴しよう。

本イベントの様子は、Call of Duty公式TwitchチャンネルやCall of Duty公式YouTubeチャンネル、また各ストリーマーのライブ配信にて視聴できる。

『Call of Duty: Black Ops 6』マルチプレイヤーベータの日程

「Call of Duty: Next」の2日後の日本時間2024年8月31日より、『Call of Duty: Black Ops 6』のマルチプレイヤーオープンベータが開始となる。

画期的なオムニムーブメントやそのほかのゲームプレイの革新的な要素をTreyarchによる数々の最新マップで体験したり、さまざまな武器、装備、PERKにアクセスして自分だけのロードアウトを構築したり、スクアッドとともに多数のモードに降下したりしよう。

また、「秘蔵版」を先行予約したプレイヤーは「ハンター VS ハンテッド オペレーターパック」に収録されている4人のオペレーター(パーク、アドラー、ブルータス、クラウス)から任意のオペレーターがプレイ可能なほか、「マスタークラフト武器コレクション」に収録されている5種類の武器を試すことができる。

<日本におけるベータ開催スケジュール>

『Call of Duty: Black Ops 6』マルチプレイヤーベータは2週にかけて開催され、早期アクセス期間とオープンベータ期間が設けられている。

●ウィークエンド1:早期アクセス

日本時間2024年8月31日午前2時から9月5日午前2時まで開催される1週目のベータ期間では、コンソール・PCでゲームを予約したすべてのプレイヤー、およびGame Pass加入者*がアクセスできる。すべてのプラットフォームで同時にベータが開催となる。

* Game Pass Ultimate、Game Pass PC、Game Pass Consoleのいずれかに加入している必要があります。Game Pass Console加入者の場合、MPベータにはGame Pass Coreが必要になる場合があります。

●ウィークエンド2:オープンベータ

日本時間2024年9月7日午前2時から9月10日午前2時まで開催される2週目のベータ期間では、予約状況にかかわらず、すべてのプラットフォームが対象となる。

※MPベータの対象プラットフォームや開始日は変更となる場合があります。詳細はこちらをご覧ください。

※オープンベータの期間は最短で2日間です。

※加盟販売店で早期アクセスのベータコードが終了するまでの期間限定となります。

※オンラインマルチプレイヤーへの登録が必要になる場合があります。

※すべてのPCプレイヤーにはBattle.netまたはSteamのアカウントが必要です。

ベータに関する詳細は下記の公式ブログを参照してほしい。

・公式ブログ

https://www.callofduty.com/ja/blog/2024/07/call-of-duty-black-ops-6-mp-beta-dates-revealed

【ゲーム情報】

タイトル:『Call of Duty: Black Ops 6』

ジャンル:ファーストパーソン・シューティング

販売:Activision

開発:Treyarch/Raven Software

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Game Pass/PC(BATTLE.NET/Windows/Steam)

発売日:2024年10月25日

価格:

スタンダード/クロスジェンバンドル:9800円(パッケージ/ダウンロード)

秘蔵版:1万3400円(ダウンロード)

秘蔵版アップグレード:3600円(ダウンロード)

CERO:審査予定

© 2024 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTY、CALL OF DUTY BLACK OPS、CALL OF DUTY WARZONEおよびMODERN WARFAREはActivision Publishing, Inc.の商標です。そのほかの商標や製品名はその所有者に帰属します。本製品にはId Softwareからライセンスが供与されたソフトウェアテクノロジー(Id Technology)が含まれます。Id Technology © 1999-2024 Id Software, Inc.