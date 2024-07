ハピネットは7月11日、おもしろいイ ンディーゲームを世界中からセレクトして発売するゲームレーベル「Happinet Indie Collection」の第10弾タイトルとして、Nintendo Switch/PlayStation 5用ソフト『Outer Wilds: Archaeologist Edition』のパッケージ版を発売決定した。発売日は10月24日。

通常版に加えて、オリジナル特典付きの特装版も販売する。なお、本作には有料追加コンテンツ「Outer Wilds: Echoes of the Eye」も収録。価格は通常版が4950円、特装版が7480円となる。

また、パッケージのジャケットや特装版の特典に、出水ぽすか先生(漫画「約束のネバーランド」作画)による描き下ろしイラス トを使用している。

本日より全国のゲーム取扱店やオンラインショップにて予約を開始。初回購入特典や店舗別法人特典も公開しているので、チェックしてほしい。

・『Outer Wilds: Archaeologist Edition』公式サイト

https://outerwilds.happinet-games.com/

発売告知トレーラー

『Outer Wilds: Archaeologist Edition』について

英国アカデミー賞ゲーム部門ベストゲーム賞など数々の賞を獲得した『Outer Wilds』。本作は、繰り返す“22分”のタイムループに囚われた新米の宇宙飛行士となって、宇宙を旅する惑星探索アドベンチャーだ。

木の炉辺という小さな惑星、たき火の前で目覚めるところからゲームは始まる。新米の宇宙飛行士であるプレイヤーは、初飛行の夜、“22分”を繰り返すループに囚われてしまう。

謎に満ちた宇宙を舞台に、時間とともに変化する惑星などを探索し、ループや宇宙の謎にせまろう。

●宇宙を探索し、謎を解き明かそう

プレイヤーは、数千年前に滅亡した古代種族の謎を探る調査メンバーとして宇宙船に乗り込み旅立つ。オープンワールドの星系を宇宙船に乗って移動し、さまざまな場所を探索しよう。

惑星を巡ることで、いくつもの情報を入手できる。それらを集め、航行記録を更新し、宇宙の謎を解き明かそう。

●自分なりの“22分”を過ごそう

探索へと旅立った22分後、宇宙は消滅する。この22分間を繰り返す宇宙では、何をするのもプレイヤー次第。惑星探索で情報収集に疲れたら、たき火でウトウトしたり、マシュマロを焼いて休むこともできる。一息ついたら再び探索に出かけよう!

航行記録だけは、22分の消滅後も残り続ける。手に入れた情報を積み重ねていくことですべての謎と伏線を回収し、この結末をあなたの目で確かめよう。

●有料追加コンテンツ「Outer Wilds: Echoes of the Eye」も収録

ミュージアムに新しく展示された、説明のつかない衛星写真。それをきっかけに、未開の地へと最後の旅に出る。プレイヤーは絡まった謎を紐解き、宇宙の深部を解き明かすことができるのだろうか?

オリジナル特典付き!

「Outer Wilds: Archaeologist Edition 特装版」

ゲームソフト本編(パッケージ版)に加えて、オリジナル特典が同梱された特装版。ファブリックポスターやBOXに、出水ぽすか先生(漫画「約束のネバーランド」作画)による描き下ろしイラストを使用している。

《特典内容》

①特製BOX(出水ぽすか先生描き下ろしキービジュアル)

②ファブリックポスター(出水ぽすか先生描き下ろしキービジュアル)/サイズ:約縦60cm×横47cm

③アクリルキーホルダーOuter Wilds Venturesセット(全3種)

※画像はイメージです。内容・仕様は予告無く一部変更になる場合がございます。

※数に限りがございます。無くなり次第終了とさせていただきますのであらかじめご了承ください。

初回購入特典「スターターガイドブック」・店舗別購入特典

本日より全国のゲーム取扱店やオンラインショップにて予約を開始。初回購入特典として、ゲームの導入と、宇宙への旅をサポートする小冊子が付属する。

スターターガイドブックを片手に宇宙へ飛び立つ準備をしよう。そして謎に満ちた宇宙に立ち向かい、Outer Wildsの世界へ没入しに行こう。

また、各販売店の店舗別特典が下記の通り決定。公式サイトの特典ページは下記を参照してほしい。

https://outerwilds.happinet-games.com/#shop

※画像はイメージです。内容・仕様は予告無く一部変更になる場合がございます。

※各特典は数に限りがございます。無くなり次第終了とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

【ゲーム情報】

タイトル:Outer Wilds: Archaeologist Edition

ジャンル:宇宙探索アドベンチャー

販売:ハピネット

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5

発売日:2024年10月24日

価格:

通常版:4950円(パッケージ)

特装版:7480円(パッケージ)

プレイ人数:1人(オンラインプレイ非対応)

CERO:A(全年齢対象)

© 2024 Mobius Digital, LLC. Published by Annapurna Interactive under exclusive license. All rights reserved.Licensed to and Published in Japan by HAPPINET CORPORATION.