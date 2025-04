Mobius Digitalが開発し、Annapurna Interactiveより販売中の宇宙探索ゲーム「Outer Wilds」が、現在セールを実施中。PC(Steam)版が3250円から1950円(40%オフ)、Nintendo Switch版が3150円から2173円(31%オフ)となる。

本作は、タイムループに囚われた宇宙飛行士となり、22分間ごとにすべてが滅ぶ宇宙の謎を探る。残されるのは調査記録と自身の記憶のみで、少しずつ発見と前進を繰り返す「探索する喜び」が評価されている作品だ。Steamでの評価は「圧倒的に好評」。

セール期間はSteam版が4月27日まで、Switch版が4月25日までとなる。気になっていた人は、この機会にプレイしてみてはいかがだろうか。

© 2020 Mobius Digital, LLC. Published by Annapurna Interactive under exclusive license. All rights reserved.