ハムスターは5月14日、Nintendo SwitchおよびPlayStation 4向けに同社が運営する「アーケードアーカイブス」にて、ナムコ(現:バンダイナムコエンターテインメント)が1992年にリリースした『F/A』をアーケードアーカイブス10周年記念タイトルとして、2024年5月15日に配信すると発表。価格は、Nintendo Switch版が838円/PlayStation 4版が837円となる。

本作は、全16機ある機体の中から1機選び、全8面あるステージを攻略するシューティングゲーム。機体の攻撃は大きく分けて6種類に分かれているので、自分の好みに合ったものを選ぼう。

2024年5月15日の「アーケードアーカイバー」は『F/A』特集!

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブとニコニコ生放送で生配信している。2024年5月15日は「F/A特集」。

番組には、開発の木元昌洋氏、伊藤秀昭氏、細江慎治氏、相原隆行氏、そしてバンダイナムコエンターテインメントのうでつ和仁氏が出演する。ゲーム紹介や開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

■YouTubeのハムスターのチャンネル

https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation

■ニコニコ生放送のハムスターのチャンネル

https://ch.nicovideo.jp/hamch

第477回 アーケードアーカイバー F/A スペシャル!

【ゲーム情報】

タイトル:アーケードアーカイブス F/A

ジャンル:シューティングゲーム

配信:ハムスター

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 4

配信日:2024年5月15日

価格:

Switch:838円

PS4:837円

プレイ人数:1~2人

F/A™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.

“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。

“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。