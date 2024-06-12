ハムスターは6月12日、Nintendo SwitchおよびPlayStation 4向けに同社が運営する「アーケードアーカイブス」にて、ナムコ（現：バンダイナムコエンターテインメント）が1985年にリリースした『VS. スターラスター』を2024年6月13日に配信すると発表。価格は、Nintendo Switch版が838円／PlayStation 4版が837円となる。
本作は、ビックバンを起こそうとする侵略者「バッツーラ」をスターラスター「ガイア」で迎え撃つシューティングゲーム。攻撃する敵を選ぶマップモード、戦闘空間でのコンバットモードを切り替えて、基地を敵から守ろう。
2024年6月13日の「アーケードアーカイバー」は
『VS. スターラスター』特集！
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブとニコニコ生放送で生配信している。2024年6月13日は「VS. スターラスター特集」。
番組には、企画の岡本進一郎氏、ビジュアルの遠山茂樹氏、サウンドの川田宏行氏、そしてバンダイナムコエンターテインメントのうでつ和仁氏が出演する。ゲーム紹介や開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。
■YouTubeのハムスターのチャンネル
https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation
■ニコニコ生放送のハムスターのチャンネル
第482回 アーケードアーカイバー VS. スターラスター スペシャル！
【ゲーム情報】
タイトル：アーケードアーカイブス VS. スターラスター
ジャンル：シューティングゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 4
配信日：2024年6月13日
価格：
Switch：838円
PS4：837円
プレイ人数：1人
VS. STAR LUSTER™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.
“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。
“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。
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