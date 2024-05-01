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ファンタジー世界を冒険する横スクロールアクション！

タイトーの『ラスタンサーガ』が「アーケードアーカイブス」で5月2日に配信決定！

2024年05月01日 17時00分更新

文● ミヤザキ／ASCII

タイトーの『ラスタンサーガ』が「アーケードアーカイブス」で5月2日に配信決定！

　ハムスターは5月1日、Nintendo SwitchおよびPlayStation 4向けに同社が運営する「アーケードアーカイブス」において、タイトーが1987年にリリースした『ラスタンサーガ』を配信すると発表。配信日は2024年5月2日、価格はNintendo Switch版が838円／PlayStation 4版が837円だ。

　本作は主人公である盗賊ラスタンを操作し、セーム国で暴れまわるドラゴンを倒すことが目的となるアクションゲーム。

　剣の攻撃やジャンプでステージを進み、武器や防具、強化アイテムなどを拾って有利に攻略していこう。

タイトーの『ラスタンサーガ』が「アーケードアーカイブス」で5月2日に配信決定！
タイトーの『ラスタンサーガ』が「アーケードアーカイブス」で5月2日に配信決定！
タイトーの『ラスタンサーガ』が「アーケードアーカイブス」で5月2日に配信決定！
タイトーの『ラスタンサーガ』が「アーケードアーカイブス」で5月2日に配信決定！
タイトーの『ラスタンサーガ』が「アーケードアーカイブス」で5月2日に配信決定！

2024年5月2日の「アーケードアーカイバー」は
『ラスタンサーガ』特集！

　アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブとニコニコ生放送で生配信している。2024年5月2日は「ラスタンサーガ特集」。

　番組には、タイトーの外山氏、お林氏、石川氏と、元タイトーで『ラスタンサーガ』サウンド担当のMar.（髙木正彦）氏が出演。ゲーム紹介や開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

■YouTubeのハムスターのチャンネル

https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation

■ニコニコ生放送のハムスターのチャンネル

https://ch.nicovideo.jp/hamch

第475回 アーケードアーカイバー ラスタンサーガスペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス ラスタンサーガ
ジャンル：アクションゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 4
配信日：2024年5月2日
価格：
　Switch：838円
　PS4：837円
プレイ人数：1～2人

© TAITO CORPORATION 1987 ALL RIGHTS RESERVED.
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.
“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。
“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。

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