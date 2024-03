新生活が始まる人も多いであろう4月を前に、ASCII.jpの春アニメ特集もスタート! 第1回は15年ぶりの完全新作として描かれる『狼と香辛料 -merchant meets the wise wolf-』に『刀剣乱舞 廻 -虚伝 燃ゆる本能寺-』『転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます』『聖闘士星矢:Knights of the Zodiac バトル・サンクチュアリ Part2』の計4作品を紹介。

行商人と狼の旅路は、また一から紡がれる。

『狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF』

©2024 支倉凍砂・KADOKAWA/ローエン商業組合

作品解説

若き行商人クラフト・ロレンスは、荷馬車を引く一頭の馬を相棒に、街から街へと商品を売り歩く日々を送っていた。



ある日、黄金色の麦畑が広がる小さな村を訪れた彼は、耳と尻尾を有する美しい少女と出会う。



「わっちの名前はホロ」



自身を“賢狼”と呼ぶホロは、豊穣を司る狼の化身だった――。



彼女の「遠く北にあるはずの故郷・ヨイツの森へ帰りたい」という望みを聞き、ロレンスとホロは北を目指す商売の旅の道連れとなる。



だが行商人の旅には思いがけない波乱がつきもので……。

孤独だった行商人と、孤独だった狼の化身を乗せた馬車が、今、騒がしく走り始める。

スタッフ

原作:支倉凍砂(電撃文庫『狼と香辛料』/KADOKAWA刊)

キャラクター原案:文倉 十

総監督:高橋丈夫

監督:さんぺい 聖

キャラクターデザイン:羽田浩二

色彩設計:小山知子

美術設定:青木 薫、天田俊貴、小畑嶺二

美術監督:井上一宏

撮影監督:林 幸司

編集:丹 彩子

音響監督:吉田知弘

音楽:Kevin Penkin

プロデュース:ENISHIYA

アニメーション制作:パッショーネ

オープニングテーマ:「旅のゆくえ」(歌:Hana Hope)

エンディングテーマ:「アンダンテ」(歌:ClariS)

キャスト

クラフト・ロレンス:福山 潤

ホロ:小清水亜美

ゼーレン:浪川大輔

リヒテン・マールハイト:大塚芳忠

ハンス・レメリオ:郷田ほづみ

ノーラ・アレント:中原麻衣

番組情報

テレビ東京:4月1日より毎週月曜25:30~

テレビ大阪:4月1日より毎週月曜25:30~

テレビ愛知:4月1日より毎週月曜25:30~

BSテレ東:4月2日より毎週火曜24:30~(第1話は24:59~)

AT-X:4月3日より毎週水曜22:00~(リピート放送:毎週金曜10:00~/毎週火曜16:00~)

ABEMA:4月1日より毎週月曜26:00~配信

他各配信サイト:4月4日より毎週木曜26:00~順次配信

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://spice-and-wolf.com/

Twitterアカウント@Spicy_Wolf_Prj

