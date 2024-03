『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』が初セールに!

スクウェア・エニックスは3月28日、ニンテンドーeショップ/PlayStation Storeにてダウンロード版タイトルがお買い得価格で購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ~April 2024~」を開催。セール期間は2024年4月10日まで。

以下では、本セールの対象タイトルを紹介。タイトルの詳細は下記のリンク、もしくはニンテンドーeショップやPlayStation Storeを確認してほしい。

▼対象タイトル一覧掲載ページ

https://www.jp.square-enix.com/column/detail/0327SALE/

セールタイトル

『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

20%オフ! ★初セール!

© 1998, 2023 SQUARE ENIX Original version developed by tri-Ace Inc.

『ロマンシング サガ2』

PlayStation 4/Nintendo Switch

70%オフ!

Nintendo Switch:2024年3月28日~4月10日まで

© 1993, 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

Planned & Developed by ArtePiazza

ILLUSTRATION:TOMOMI KOBAYASHI

『サガ フロンティア リマスター』

PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

Nintendo Switch:2024年3月28日~4月10日まで

© SQUARE ENIX

ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI

『Sa・Ga COLLECTION』

Nintendo Switch

50%オフ!

2024年3月28日~4月10日まで

© SQUARE ENIX

