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『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』が初セールに！

「スクエニ アルティメットセール ～April 2024～」がニンテンドーeショップとPS Storeで開催中！

2024年03月28日 18時15分更新

文● ミヤザキ／ASCII

「スクエニ アルティメットセール ～April 2024～」がニンテンドーeショップとPS Storeで開催中！

　スクウェア・エニックスは3月28日、ニンテンドーeショップ／PlayStation Storeにてダウンロード版タイトルがお買い得価格で購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～April 2024～」を開催。セール期間は2024年4月10日まで。

　以下では、本セールの対象タイトルを紹介。タイトルの詳細は下記のリンク、もしくはニンテンドーeショップやPlayStation Storeを確認してほしい。

▼対象タイトル一覧掲載ページ

https://www.jp.square-enix.com/column/detail/0327SALE/

セールタイトル

＊ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認のうえで、お買い求めください。
＊セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

「スクエニ アルティメットセール ～April 2024～」がニンテンドーeショップとPS Storeで開催中！

『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
20％オフ！ ★初セール！

© 1998, 2023 SQUARE ENIX Original version developed by tri-Ace Inc.

「スクエニ アルティメットセール ～April 2024～」がニンテンドーeショップとPS Storeで開催中！

『ロマンシング サガ2』

PlayStation 4／Nintendo Switch
70％オフ！
Nintendo Switch：2024年3月28日～4月10日まで

© 1993, 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
Planned & Developed by ArtePiazza
ILLUSTRATION:TOMOMI KOBAYASHI

「スクエニ アルティメットセール ～April 2024～」がニンテンドーeショップとPS Storeで開催中！

『サガ フロンティア リマスター』

PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！
Nintendo Switch：2024年3月28日～4月10日まで

© SQUARE ENIX
ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI

「スクエニ アルティメットセール ～April 2024～」がニンテンドーeショップとPS Storeで開催中！

『Sa・Ga COLLECTION』

Nintendo Switch
50％オフ！
2024年3月28日～4月10日まで

© SQUARE ENIX

　スクウェア・エニックスではダウンロードタイトルを紹介するコラムを随時更新中。セールでどのタイトルを購入しようか悩んでいる人は、こちらもチェックしてみてはいかがだろうか。

https://www.jp.square-enix.com/column/

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