『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』が初セールに！
「スクエニ アルティメットセール ～April 2024～」がニンテンドーeショップとPS Storeで開催中！
スクウェア・エニックスは3月28日、ニンテンドーeショップ／PlayStation Storeにてダウンロード版タイトルがお買い得価格で購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～April 2024～」を開催。セール期間は2024年4月10日まで。
以下では、本セールの対象タイトルを紹介。タイトルの詳細は下記のリンク、もしくはニンテンドーeショップやPlayStation Storeを確認してほしい。
▼対象タイトル一覧掲載ページ
https://www.jp.square-enix.com/column/detail/0327SALE/
セールタイトル
＊ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認のうえで、お買い求めください。
＊セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
『STAR OCEAN THE SECOND STORY R』
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
20％オフ！ ★初セール！
© 1998, 2023 SQUARE ENIX Original version developed by tri-Ace Inc.
『ロマンシング サガ2』
PlayStation 4／Nintendo Switch
70％オフ！
Nintendo Switch：2024年3月28日～4月10日まで
© 1993, 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
Planned & Developed by ArtePiazza
ILLUSTRATION:TOMOMI KOBAYASHI
『サガ フロンティア リマスター』
PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！
Nintendo Switch：2024年3月28日～4月10日まで
© SQUARE ENIX
ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI
『Sa・Ga COLLECTION』
Nintendo Switch
50％オフ！
2024年3月28日～4月10日まで
© SQUARE ENIX
スクウェア・エニックスではダウンロードタイトルを紹介するコラムを随時更新中。セールでどのタイトルを購入しようか悩んでいる人は、こちらもチェックしてみてはいかがだろうか。
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