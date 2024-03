ソニー・インタラクティブエンタテインメントは3月27日より、日本国内のPlayStation Storeにて期間限定の割引キャンペーン「Spring Sale」を開催した。第1弾の期間は2024年4月10日までで、セール全体の期間は2024年4月24日までとなる。

※一部のタイトルはセール期間が異なる場合があります。

今回のセールは、PlayStation 5(PS5)/PlayStation 4(PS4)の対象タイトルを、最大80%オフの価格で購入できる大型キャンペーンだ。ここでは第1弾のセール対象となるタイトルの一部を紹介していこう。

▼「Spring Sale」の詳細はこちら

https://store.playstation.com/ja-jp/pages/SpringSale

「Spring Sale」第1弾対象タイトル

『Call of Duty: Modern Warfare III - クロスジェンバンドル』

・発売元:Activision Publishing, Inc.

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:アクション

・通常販売価格:9800円

⇒セール割引後価格:5880円 <40%オフ>

・CERO:Z(18歳以上対象)

『Call of Duty: Modern Warfare III - クロスジェンバンドル』のPS Storeでの購入はこちらから

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9201-PPSA07952_00-CODMW3CROSSGEN01

© 2023 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTY、CALL OF DUTY WARZONEおよび MODERN WARFAREはActivision Publishing, Inc.の商標です。その他の商標や製品名はその所有者に帰属します。本製品にはId Softwareからライセンスが供与されたソフトウェアテクノロジー(Id Technology)が含まれます。Id Technology © 1999-2023 Id Software, Inc.

『龍が如く7外伝 名を消した男』

・発売元:セガ

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:アドベンチャー、アクション

・通常販売価格:5940円

⇒セール割引後価格:4158円 <30%オフ>

・CERO:D(17歳以上対象)

『龍が如く7外伝 名を消した男』のPS Storeでの購入はこちらから

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0177-PPSA16265_00-LIKEADRGNGAIDEN0

©SEGA

『ホグワーツ・レガシー』

・発売元:ワーナー ブラザース ジャパン

・フォーマット:PS5

・ジャンル:そのほか

・通常販売価格:9878円

⇒セール割引後価格:4939円 <50%オフ>

・CERO:C(15歳以上対象)

『ホグワーツ・レガシー』のPS Storeでの購入はこちらから

https://store.playstation.com/ja-jp/product/UP1018-PPSA01593_00-HOGWARTSLEGACY01

PS4版『ホグワーツ・レガシー』も50%オフ!

https://store.playstation.com/ja-jp/product/UP1018-CUSA12824_00-HOGWARTSLEGACY01

HOGWARTS LEGACY software © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights © J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia © and ™ Warner Bros. Entertainment Inc.

WARNER BROS. GAMES LOGO, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)

『Lies of P』

・発売元:NEOWIZ

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:アクション、RPG

・通常販売価格:8360円

⇒セール割引後価格:6270円 <25%オフ>

・CERO:D(17歳以上対象)

『Lies of P』のPS Storeでの購入はこちらから

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP1942-PPSA10622_00-5834631560217967

© NEOWIZ All rights reserved.

※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。

※セール対象タイトルのうち一部はセール期間が異なる場合があります。

※「CERO:Z」コンテンツをPS Storeでご購入いただくには、クレジットカードによる決済が必要です。