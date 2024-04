ソニー・インタラクティブエンタテインメントは4月10日、日本国内のPlayStation Storeにて開催中の「Spring Sale」について、新たなタイトルをセールに追加したと発表。セール第2弾の期間は2024年4月24日までとなる。

なお、セール第1弾の対象タイトルは、本日2024年4月10日の23時59分に割引終了となるのでお見逃しなく。以下ではセール第2弾の追加タイトルをピックアップして紹介しよう。

「Spring Sale」第2弾対象タイトル

『ホグワーツ・レガシー: デジタルデラックスエディション』

・発売元:WB Games

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:オープンワールド・アクションRPG

・通常販売価格:1万978円

⇒セール割引後価格:5489円 <50%オフ>

・CERO:C(15歳以上対象)

HOGWARTS LEGACY software © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights © J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia © and ™ Warner Bros. Entertainment Inc.

WARNER BROS. GAMES LOGO, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)

『EA SPORTS FC 24 Ultimate Edition』

・発売元:エレクトロニック・アーツ

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:スポーツ

・通常販売価格:1万3000円

⇒セール割引後価格:5200円 <60%オフ>

・CERO:A(全年齢対象)

© 2023 Electronic Arts Inc. Electronic Arts、EA、EA SPORTS、EA SPORTSのロゴ、EA SPORTS FC、EA SPORTS FCのロゴ、Frostbite、Frostbiteのロゴ、Ultimate Team、VOLTA FOOTBALLは、Electronic Arts Inc.の商標です。

『グランド・セフト・オートV』

・発売元:ロックスター・ゲームス

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:オープンワールド

・通常販売価格:7700円

⇒セール割引後価格:2541円 <67%オフ>

・CERO:Z(18歳以上対象)

Rockstar Games, Inc. 622 Broadway, New York, NY, 10012. © 2001-2022. Rockstar Games、Rockstar North、Grand Theft Auto、GTA Five、Grand Theft Auto Onlineおよび[R*]はTake-Two Interactiveのマーク/ロゴであり、Take-Two Interactiveが著作権を有します。DolbyおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。© 1999-2004 Dolby Laboratories. HDTVおよびドルビーデジタルの利用には、別売のケーブルが別途必要になる場合があります。Bink Videoを使用しています。© 1997-2022 by Epic Game Tools, Inc. 本ソフトウェア製品には、Autodesk ® Scaleform®ソフトウェア、© 2013 Autodesk, Inc.が含まれます。レーティングアイコンはEntertainment Software Associationの商標です。他のすべてのマークおよび商標はそれぞれの所有者に帰属します。不許複製・無断転載を禁じます。