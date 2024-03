カプコンは3月11日、同社の最新作『ドラゴンズドグマ 2』[PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)]の発売を記念した各ショップ(セブン‐イレブン/Amazon.co.jp)限定のキャンペーンを実施すると発表。詳細は下記を確認してほしい。

ゲーム発売日は2024年3月22日、価格は通常版のパッケージ/ダウンロード版が9889円。そのほかのエディションも用意されているので、下記のゲーム情報を確認してほしい。

ショップ限定のキャンペーンを実施!

●キャンペーンその1.

セブン‐イレブン スマホプリペイド×Steam版『ドラゴンズドグマ 2』購入キャンペーン

クレジットカードや電子マネーを持っていなくても、近くのセブン‐イレブンで手軽に購入できるサービス「スマホプリペイド」にて、2024年3月22日発売のPC(Steam)版『ドラゴンズドグマ 2』とPC(Steam)版『ドラゴンズドグマ 2 デラックスエディション』それぞれのダウンロードコードを販売開始。

また、本作の販売にあわせて豪華な景品が抽選で当たるキャンペーンを実施している。

キャンペーン期間中に全国のセブン‐イレブン店内のスマホプリペイドにて、PC(Steam)版『ドラゴンズドグマ 2』、またはPC(Steam)版『ドラゴンズドグマ 2 デラックスエディション』いずれかのダウンロードコードを購入してキャンペーンに応募すると、抽選で7名にRazer製のPCゲーミングスピーカー「Razer Nommo V2X」が当たる。

「Razer Nommo V2X」の自然に響くHi-Fiサウンド、ワイドで臨場感あふれる音場体験、パワフルで部屋中に広がるオーディオで、『ドラゴンズドグマ 2』の世界に没入しよう!

【キャンペーン概要】

・応募者プレゼント:PCゲーミングスピーカー「Razer Nommo V2X」

・当選人数:7名

・対象店舗:全国のセブン‐イレブン

・対象商品:

-スマホプリペイドSteam版『ドラゴンズドグマ 2』ダウンロードコード

-スマホプリペイドSteam版『ドラゴンズドグマ 2 デラックスエディション』ダウンロードコード

・キャンペーン応募期間:2024年3月11日~3月24日まで

・キャンペーン登録締切日:2024年3月25日まで

・キャンペーン特設サイト(応募方法など、詳細はこちら):https://vdpro.jp/smapre.dd2.bnr1/

■スマホプリペイドとは

スマホ画面に表示されたバーコードを全国のセブン‐イレブンのレジで提示して支払うことで、サービスご利用時に使えるPINコードを簡単に購入できるサービス。

スマホプリペイド ギフトコードの購入はセブン-イレブン(smapre.jp)まで。

【スマホプリペイド×『ドラゴンズドグマ 2』購入キャンペーンの

お問いあわせ先】

キャンペーンに関する問いあわせなどは、「キャンペーン特設サイト内の問いあわせフォーム」より事務局へ連絡。

【『ドラゴンズドグマ 2』特典付き プレイステーション ストアチケット】

【Amazon.co.jp限定『ドラゴンズドグマ 2』デジタル壁紙(PC・スマホ)】

【キャンペーン概要】

・実施期間:2024年3月18日10時~3月31日23時59分

・対象商品:【『ドラゴンズドグマ 2』特典付き】プレイステーション ストアチケット 1万円/1万5000円

・プレゼント内容:【Amazon.co.jp限定】『ドラゴンズドグマ 2』オリジナルデジタル壁紙(PC・スマホ)

※対象は、【『ドラゴンズドグマ 2』特典付き】プレイステーション ストアチケット 1万円/1万5000円です。

※通常のプレイステーション ストアチケットは対象外です。上記の対象券種をお買い求めください。

※Amazon.co.jp以外でご購入されたチケットは本キャンペーンの対象外となりますのでご注意ください。

※【Amazon.co.jp限定】 オリジナルデジタル壁紙(PC・スマホ)はパッケージ版の特典と同じ内容です。

Steamキーに関するご注意

■ゲームの有効化およびゲームプレイには、インターネット接続とSteamアカウントの登録が必須です。

■Steamキーをご利用いただくには、ブロードバンドインターネット環境が必要です

(インターネットサービスプロバイダによって通信料が別途発生する可能性があります)。

■Steamキーは一度しか利用できませんのでご注意ください。

■Steamキーをご利用になる前に、アカウントにお間違いがないか必ずご確認ください。一度有効化されたコンテンツは他アカウントへの移行ができません。

■Steamキーは返品・換金・再発行はできません。紛失、盗難、破損または漏洩などについて、カプコンでは、再発行対応、サポートなどの責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。また、本SteamキーはValve社の返品・返金対応の対象外です。

■本商品は、Steam利用規約(SSA)に対するお客様の同意を前提条件として提供されています。この商品を有効化するには、インターネットでSteamアカウントに登録し、SSAに同意する必要があります。購入する前に、以下の「Steam 利用規約」ページにアクセスして、SSAをご確認ください。

Steam利用規約

https://store.steampowered.com/subscriber_agreement/japanese/

Steamの利用方法やSteamキーの入力手順は以下のサイトを確認してほしい。

https://www.capcom-games.com/ja-jp/steamkey/

【ゲーム情報】

タイトル:ドラゴンズドグマ 2

ジャンル:オープンワールドアクション

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:2024年3月22日

価格:

通常版:9889円(パッケージ)/8990円(ダウンロード)

デラックス エディション:9990円(ダウンロード)

※パッケージ版はPlayStation 5版のみ発売

CERO:D(17歳以上対象)

©CAPCOM

©“プレイステーション ファミリーマーク”“PlayStation”および“PS5ロゴ”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

©2024 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

©2024 KOMODO Co., Ltd. All rights reserved.

©2024 Razer Inc. All rights reserved.