ハピネットは5月22日、おもしろいインディーゲームを世界中からセレクトして発売するゲームレーベル「Happinet Indie Collection」の第7弾タイトルとして、Nintendo Switch用ソフト『パスパルトゥー2:あるアーティストのキセキ』のパッケージ版/ダウンロード版を発売すると発表した。

パッケージ版は通常版に加えて、オリジナル特典付きのスペシャルエディションも販売。また現在、全国のゲーム取扱店やオンラインショップにて、パッケージ版の予約を受付もスタートしている。

本作の発売日は2023年10月19日、価格はパッケージ通常版が3850円/ダウンロード通常版が3000円。スペシャルエディションは5280円となる。

「パスパルトゥー2:あるアーティストのキセキ」トレーラー

「パスパルトゥー2:あるアーティストのキセキ」について

2017年にPC/Nintendo Switch/Mobileで発売され、全世界で約100万ダウンロードされた前作『パスパルトゥー:アーティストの描いた夢』の続編である本作は、落ちぶれた画家パスパルトゥーが、再び絵を描くことで、失った情熱や栄光を取り戻しながら真の芸術家を目指すお絵描きアドベンチャーゲーム。

プレイヤーは主人公である画家のパスパルトゥーとなり、山もあれば谷もあるアーティスト人生の軌跡(奇跡)を紡いでいく。

<ストーリー>

前作で個展を開くまでの栄光を手に入れた主人公パスパルトゥーは、この成功によって燃え尽きてしまい、絵を描く情熱を失ってしまう。。今作は、そんな状態のパスパルトゥーが芸術の街フェニックスを散策しながら、少しずつ情熱を取り戻す物語となっている。

前作からパスパルトゥーの一番のファンである画家のベンジャミンも登場し、すべてを失ったパスパルトゥーに絵を描くためのイーゼルと道具をプレゼントしてくれる。そしてパスパルトゥーは、“それでもやっぱり絵を描きたい”という想いから再び絵を描き始める。

<キャラクター>

舞台である芸術の街フェニックスは、可愛い人形たちが住んでおり、自由に散策できる。プレイヤーが絵を描くと、街の住人たちが絵を評価して購入していく。絵を売って生活しつつ、画材を増やし、画家としての名声を高めていくことでストーリーは進む。

街の住人はとてもフレンドリーだが、彼ら好みの絵を描かなければ冷酷な批評をしてくることも。それさえも画家人生の糧とし奮起するもよし、評価を求めず自由気ままに絵を描き続けて暮らす人生を選択することもプレイヤー次第となっている。

絵を描く気持ちさえあれば誰でも楽しめる評価方法を採用。そのため、絵を描くことが得意/不得意に関わらず、子どもから大人まですべてのプレイヤーが“画家”になれるゲームだ。

※Switch版では、タッチ操作やJoy-Conを使って絵を描くこともできます。

街の散策をして、住人のお願いを聞いてあげよう!

街の住人たちは、「悩み」や「依頼」を抱えている。レストランの看板を描いたり、街のシンボルである旗を描いたり、いろんな依頼を受けて彼らを助けてあげよう。素敵なお礼がもらえるかも? サイドクエストは20種類以上ある。

あなたの描いた絵で街を彩ろう!

キャンバスだけではなく、街中の壁や道路を走る車、危険標識やビジネス街の中に飾られる大きな屋外広告なども、プレイヤーが描いたデザインで飾られていく。

豊富な画材道具で絵を描こう!

絵を売って稼いだお金で新しい道具を買おう。筆や鉛筆などのいろんな道具や、サイズや形の違うキャンバスが勢ぞろい。多種多様なツールを使って自由に絵を描こう。

※ゲーム画面は開発中のものです。

オリジナル特典付き! スペシャルエディション(パッケージ版)同梱内容

① Nintendo Switchゲームソフト本編(パッケージ版)

② オリジナルサウンドトラックCD(25曲)

③ 木製イーゼル型スマホスタンド

『パスパルトゥー2:あるアーティストのキセキ スペシャルエディション』(パッケージ版)だけのオリジナル特典。主人公パスパルトゥーが絵を描くために必要な重要アイテム「イーゼル」をモチーフにした木製のスマホスタンドだ。

スマホだけでなく、写真やメモ帳などを立てかけておくのにもぴったり。パスパルトゥーのアートな世界観をキミの机でも味わおう。

《注意事項》

※画像はイメージです。内容/仕様は予告無く一部変更になる場合がございます。

※数に限りがございます。無くなり次第終了とさせていただきますのであらかじめご了承ください。

※特典のイーゼルは、対象年令15歳以上となります。14歳以下のお子様の取り扱いにはご注意ください。

【ゲーム情報】

タイトル:パスパルトゥー2:あるアーティストのキセキ

ジャンル:お絵描きアドベンチャー

販売:ハピネット

開発:Flamebait Games

プラットフォーム:Nintendo Switch

発売日:2023年10月19日

価格:

パッケージ通常版:3850円

パッケージ版スペシャルエディション:5280円

ダウンロード通常版:3000円

CERO:A(全年齢対象)

© Flamebait AB, all rights reserved. Licensed to and Published in Japan by HAPPINET CORPORATION.