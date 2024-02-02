カプコンは2月2日、『ドラゴンズドグマ 2』［PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）］について、声優の安元洋貴さんがナレーションを務める『ドラゴンズドグマ 2』だいたい90秒でわかる解説動画「ストーリー編」を公開した。

ストーリー編では、プレイヤーの分身となる「覚者」や、旅の仲間となりAIで行動する従者「ポーン」など本作の世界観をわかりやすく解説している。

2024年2月6日には第二弾「ジョブ編」を、2024年2月8日には第三弾「魔物編」を下記の特設ページにて順序公開予定。そちらもあわせてチェックしよう。

また、本作とゲーミング家具メーカー「Bauhutte（バウヒュッテ）」とのコラボキャンペーンも本日より開催中。応募期間は、2024年2月29日13時までだ。

本作の発売日は2024年3月22日。価格は通常版が9889円（パッケージ）／8990円（ダウンロード）、デラックス エディション（ダウンロード）が9990円となる。

※パッケージ版はPlayStation 5版のみ発売

■だいだい90秒でわかる『ドラゴンズドグマ 2』特設ページ

https://www.capcom-games.com/ja-jp/20240202/dd2_video90s/

『ドラゴンズドグマ 2』発売に備えようキャンペーン

2024年3月22日発売の『ドラゴンズドグマ 2』とゲーミング家具メーカー「Bauhutte（バウヒュッテ）」とのコラボキャンペーンが実施決定！

今回のコラボを記念して、Bauhutteゲーミング家具4点と『ドラゴンズドグマ 2』のSteam版をセットにした『ドラゴンズドグマ 2』スターターセットを1名に、『ドラゴンズドグマ 2』オリジナルクリアファイルと『ドラゴンズドグマ 2』オリジナルタンブラーをセットにした『ドラゴンズドグマ 2』グッズセットを10名に抽選でプレゼントする。

応募方法は「バウヒュッテ」と『ドラゴンズドグマ 2』の公式X（旧Twitter）をフォローし、キャンペーン対象ポストをリポストするだけ。応募期間は2024年2月29日13時までなので、お見逃しなく。

■キャンペーンサイト

https://www.capcom-games.com/ja-jp/20240202/dd2_bauhutte/

■『ドラゴンズドグマ 2』スターターセット（1名）

・ゲーミング家具4点セット

ゲーミングデスクHD BHD-1200HD-BK（https://www.bauhutte.jp/product/bhd1200hd/）

ゲーミングチェアG-530=BK（https://www.bauhutte.jp/product/g530/）

昇降式Ｌ字デスクBHD-670-BK（https://www.bauhutte.jp/product/bhd670/）

デスクラック2 BHS-1200HN-BK（https://www.bauhutte.jp/product/bhs1000_1200hn/）

・Steam版『ドラゴンズドグマ 2』製品版コード

※画像はイメージです。

※賞品は予告なく変更となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※上記商品については、『ドラゴンズドグマ 2』発売日以降の発送となります。

■『ドラゴンズドグマ 2』グッズセット（10名）

・『ドラゴンズドグマ 2』オリジナルクリアファイル

『ドラゴンズドグマ 2』オリジナルタンブラー

■応募方法

1．X（旧Twitter）「バウヒュッテ」公式アカウント（@bauhutte）をフォロー

2．X（旧Twitter）『ドラゴンズドグマ 2』公式アカウント（@DD_CAPCOM）をフォロー

3．キャンペーン対象ポストをリポスト

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンズドグマ 2

ジャンル：オープンワールドアクション

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2024年3月22日

価格：

通常版：9889円（パッケージ）／8990円（ダウンロード）

デラックス エディション：9990円（ダウンロード）

※パッケージ版はPlayStation 5版のみ発売

CERO：D（17歳以上対象）

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