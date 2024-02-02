カプコンは2月2日、『ドラゴンズドグマ 2』［PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）］について、声優の安元洋貴さんがナレーションを務める『ドラゴンズドグマ 2』だいたい90秒でわかる解説動画「ストーリー編」を公開した。
ストーリー編では、プレイヤーの分身となる「覚者」や、旅の仲間となりAIで行動する従者「ポーン」など本作の世界観をわかりやすく解説している。
2024年2月6日には第二弾「ジョブ編」を、2024年2月8日には第三弾「魔物編」を下記の特設ページにて順序公開予定。そちらもあわせてチェックしよう。
また、本作とゲーミング家具メーカー「Bauhutte（バウヒュッテ）」とのコラボキャンペーンも本日より開催中。応募期間は、2024年2月29日13時までだ。
本作の発売日は2024年3月22日。価格は通常版が9889円（パッケージ）／8990円（ダウンロード）、デラックス エディション（ダウンロード）が9990円となる。
※パッケージ版はPlayStation 5版のみ発売
■だいだい90秒でわかる『ドラゴンズドグマ 2』特設ページ
https://www.capcom-games.com/ja-jp/20240202/dd2_video90s/
『ドラゴンズドグマ 2』発売に備えようキャンペーン
2024年3月22日発売の『ドラゴンズドグマ 2』とゲーミング家具メーカー「Bauhutte（バウヒュッテ）」とのコラボキャンペーンが実施決定！
今回のコラボを記念して、Bauhutteゲーミング家具4点と『ドラゴンズドグマ 2』のSteam版をセットにした『ドラゴンズドグマ 2』スターターセットを1名に、『ドラゴンズドグマ 2』オリジナルクリアファイルと『ドラゴンズドグマ 2』オリジナルタンブラーをセットにした『ドラゴンズドグマ 2』グッズセットを10名に抽選でプレゼントする。
応募方法は「バウヒュッテ」と『ドラゴンズドグマ 2』の公式X（旧Twitter）をフォローし、キャンペーン対象ポストをリポストするだけ。応募期間は2024年2月29日13時までなので、お見逃しなく。
■キャンペーンサイト
https://www.capcom-games.com/ja-jp/20240202/dd2_bauhutte/
■『ドラゴンズドグマ 2』スターターセット（1名）
・ゲーミング家具4点セット
ゲーミングデスクHD BHD-1200HD-BK（https://www.bauhutte.jp/product/bhd1200hd/）
ゲーミングチェアG-530=BK（https://www.bauhutte.jp/product/g530/）
昇降式Ｌ字デスクBHD-670-BK（https://www.bauhutte.jp/product/bhd670/）
デスクラック2 BHS-1200HN-BK（https://www.bauhutte.jp/product/bhs1000_1200hn/）
・Steam版『ドラゴンズドグマ 2』製品版コード
※画像はイメージです。
※賞品は予告なく変更となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
※上記商品については、『ドラゴンズドグマ 2』発売日以降の発送となります。
■『ドラゴンズドグマ 2』グッズセット（10名）
・『ドラゴンズドグマ 2』オリジナルクリアファイル
『ドラゴンズドグマ 2』オリジナルタンブラー
■応募方法
1．X（旧Twitter）「バウヒュッテ」公式アカウント（@bauhutte）をフォロー
2．X（旧Twitter）『ドラゴンズドグマ 2』公式アカウント（@DD_CAPCOM）をフォロー
3．キャンペーン対象ポストをリポスト
【ゲーム情報】
タイトル：ドラゴンズドグマ 2
ジャンル：オープンワールドアクション
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：2024年3月22日
価格：
通常版：9889円（パッケージ）／8990円（ダウンロード）
デラックス エディション：9990円（ダウンロード）
※パッケージ版はPlayStation 5版のみ発売
CERO：D（17歳以上対象）
©CAPCOM
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