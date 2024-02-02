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ゲーム  >  ニュース  >  『ドラゴンズドグマ 2』だいたい90秒でわかる解説動画・第1弾「ストーリー編」が公開！

解説のナレーションは声優の安元洋貴さん！

『ドラゴンズドグマ 2』だいたい90秒でわかる解説動画・第1弾「ストーリー編」が公開！

2024年02月02日 13時25分更新

文● Zenon／ASCII

『ドラゴンズドグマ 2』だいたい90秒でわかる解説動画・第1弾「ストーリー編」が公開！

　カプコンは2月2日、『ドラゴンズドグマ 2』［PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）］について、声優の安元洋貴さんがナレーションを務める『ドラゴンズドグマ 2』だいたい90秒でわかる解説動画「ストーリー編」を公開した。

　ストーリー編では、プレイヤーの分身となる「覚者」や、旅の仲間となりAIで行動する従者「ポーン」など本作の世界観をわかりやすく解説している。

　2024年2月6日には第二弾「ジョブ編」を、2024年2月8日には第三弾「魔物編」を下記の特設ページにて順序公開予定。そちらもあわせてチェックしよう。

　また、本作とゲーミング家具メーカー「Bauhutte（バウヒュッテ）」とのコラボキャンペーンも本日より開催中。応募期間は、2024年2月29日13時までだ。

　本作の発売日は2024年3月22日。価格は通常版が9889円（パッケージ）／8990円（ダウンロード）、デラックス エディション（ダウンロード）が9990円となる。
※パッケージ版はPlayStation 5版のみ発売

■だいだい90秒でわかる『ドラゴンズドグマ 2』特設ページ

https://www.capcom-games.com/ja-jp/20240202/dd2_video90s/

『ドラゴンズドグマ 2』だいたい90秒でわかる解説動画・第1弾「ストーリー編」が公開！

ナレーションは声優の安元洋貴さん

『ドラゴンズドグマ 2』発売に備えようキャンペーン

『ドラゴンズドグマ 2』だいたい90秒でわかる解説動画・第1弾「ストーリー編」が公開！

　2024年3月22日発売の『ドラゴンズドグマ 2』とゲーミング家具メーカー「Bauhutte（バウヒュッテ）」とのコラボキャンペーンが実施決定！

　今回のコラボを記念して、Bauhutteゲーミング家具4点と『ドラゴンズドグマ 2』のSteam版をセットにした『ドラゴンズドグマ 2』スターターセットを1名に、『ドラゴンズドグマ 2』オリジナルクリアファイルと『ドラゴンズドグマ 2』オリジナルタンブラーをセットにした『ドラゴンズドグマ 2』グッズセットを10名に抽選でプレゼントする。

　応募方法は「バウヒュッテ」と『ドラゴンズドグマ 2』の公式X（旧Twitter）をフォローし、キャンペーン対象ポストをリポストするだけ。応募期間は2024年2月29日13時までなので、お見逃しなく。

■キャンペーンサイト

https://www.capcom-games.com/ja-jp/20240202/dd2_bauhutte/

■『ドラゴンズドグマ 2』スターターセット（1名）

・ゲーミング家具4点セット
ゲーミングデスクHD BHD-1200HD-BK（https://www.bauhutte.jp/product/bhd1200hd/
ゲーミングチェアG-530=BK（https://www.bauhutte.jp/product/g530/
昇降式Ｌ字デスクBHD-670-BK（https://www.bauhutte.jp/product/bhd670/
デスクラック2 BHS-1200HN-BK（https://www.bauhutte.jp/product/bhs1000_1200hn/
・Steam版『ドラゴンズドグマ 2』製品版コード

『ドラゴンズドグマ 2』だいたい90秒でわかる解説動画・第1弾「ストーリー編」が公開！

※画像はイメージです。
※賞品は予告なく変更となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
※上記商品については、『ドラゴンズドグマ 2』発売日以降の発送となります。

■『ドラゴンズドグマ 2』グッズセット（10名）

・『ドラゴンズドグマ 2』オリジナルクリアファイル
『ドラゴンズドグマ 2』オリジナルタンブラー

『ドラゴンズドグマ 2』だいたい90秒でわかる解説動画・第1弾「ストーリー編」が公開！

■応募方法

1．X（旧Twitter）「バウヒュッテ」公式アカウント（@bauhutte）をフォロー
2．X（旧Twitter）『ドラゴンズドグマ 2』公式アカウント（@DD_CAPCOM）をフォロー
3．キャンペーン対象ポストをリポスト

 

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンズドグマ 2
ジャンル：オープンワールドアクション
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：2024年3月22日
価格：
　通常版：9889円（パッケージ）／8990円（ダウンロード）
　デラックス エディション：9990円（ダウンロード）
　※パッケージ版はPlayStation 5版のみ発売
CERO：D（17歳以上対象）

©CAPCOM

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