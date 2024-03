アトラスは3月7日、『ペルソナ3 リロード』の追加DLC『ペルソナ3 リロード: エクスパンションパス』を、2024年3月12日に発売すると発表。価格は3850円となる。

本DLCでは、『ペルソナ3』の後日談である「Episode Aegis」を含む、本編をさらに楽しめる3つのコンテンツを配信。

配信同日から第一弾「ペルソナ5ザ・ロイヤルEX BGMセット」「ペルソナ4ザ・ゴールデンEX BGMセット」の配信が開始する。2007年に発売した『ペルソナ3フェス』に収録され、今回満を持しての初リメイクとなった「Episode Aegis」は、2024年9月配信予定とのこと。

発表にあわせてアナウンストレーラーおよびゼネラルプロデューサーの和田和久氏によるメッセージ動画が公開されている。こちらもチェックしてみてはいかがだろうか。

・エクスパンションパス公式サイト

https://p3re.jp/expansion/

・アナウンストレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=EN01LLDCaVA

・プロデューサーメッセージ

https://youtu.be/w4-DlzwQX0U

スクリーンショット

エクスパンションパス第一弾:

「P5R EX BGMセット」&「P4G EX BGMセット」(3月12日配信)

ゲーム中のBGMを変更できる。バトルだけでなくダンジョン探索中のBGMも変更可能に! お気に入りのシリーズ楽曲でタルタロスを探索しよう。

P5R EX BGMセット内容

・ダンジョンBGM「Life Will Change」

・ダンジョンBGM「Beneath the Mask」

・ダンジョンBGM「Kichijoji 199X」

・ダンジョンBGM「Gentle Madman」

・ダンジョンBGM「I believe」

・バトルBGM「Keeper of Lust」

・バトルBGM「Blooming Villain」

・バトルBGM「勝利」(変更時リザルトに自動適用)

・コンフィグ機能「ダンジョンBGM変更」

P4G EX BGMセット内容

・ダンジョンBGM「Backside Of The TV」

・ダンジョンBGM「Game」

・ダンジョンBGM「ジュネスのテーマ」

・ダンジョンBGM「Heaven」

・ダンジョンBGM「Long Way」

・バトルBGM「真・ミツオ転生」

・バトルBGM「The Almighty」

・バトルBGM「Period」(変更時リザルトに自動適用)

・コンフィグ機能「ダンジョンBGM変更」

エクスパンションパス第二弾:

「群青色の衣装&BGMセット」(5月配信予定)

ゲーム中のコスチュームやBGMを変更できる。

群青色の衣装&BGMセット内容

・群青色の衣装

・ダンジョンBGM/バトルBGM「Electronica In Velvet Room("P4D" ver.)」

・ダンジョンBGM/バトルBGM「全ての人の魂の詩(t.komine REMIX "AT 1st" P3D-EDIT ver.)」

・ダンジョンBGM/バトルBGM「全ての人の魂の戦い(Daisuke Asakura Remix)」

・ダンジョンBGM/バトルBGM「全ての人の魂の戦い~USH ver.~」

・バトルBGM「Dance Hymn of the Soul(Disco In Velvet Room)」(変更時リザルトに自動適用)

・コンフィグ機能「ダンジョンBGM変更」

エクスパンションパス第三弾:

「Episode Aegis」(9月配信予定)

P3R、完結。 学生寮の閉鎖を明日に控えた3月31日。

特別課外活動部(S.E.E.S.)の面々はそれぞれの思いを胸に最後の一日を過ごそうとしていた。

だが、異変は突如やってきた。

謎の機械の少女「メティス」の襲撃をきっかけに、アイギスは複数のペルソナを使い分ける"ワイルド"の力に目覚める。

そして、閉ざされた寮の中で3月31日が繰り返され「時間が空回り」していることを知らされるのだった。

数々の謎と真実を秘め、ペルソナ使いたちの新たな戦いが始まろうとしていた……。

本編同様の美麗さと遊びやすさはもちろん、追加されたテウルギア(必殺技)や、アイギスでのフィールドアクションなど「Episode Aegis」ならではの変化でリメイク。より鮮明に描かれる“あの真実”を再びお届けする。

【ゲーム情報】

タイトル:ペルソナ3 リロード

ジャンル:RPG

発売:アトラス

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Game Pass/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Windows/Steam)

※Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Windows/Steam)はダウンロード版のみ

発売日:発売中(2024年2月2日)

価格:

通常版:9680円(パッケージ版/ダウンロード版)

LIMITED BOX:1万7380円(パッケージ版)

デジタルプレミアムエディション:1万5730円(ダウンロード版)

デジタルデラックスエディション:1万2408円(ダウンロード版)

CERO:C(15歳以上対象)

タイトル:『ペルソナ3 リロード: エクスパンションパス』

配信日:2024年3月12日

価格:3850円(ダウンロードのみ)

内容:

第一弾:「P5R EX BGMセット」&「P4G EX BGMセット」(3月12日配信)

第二弾:「群青色の衣装&BGMセット」(5月配信予定)

第三弾:「Episode Aegis」(9月配信予定)

※『ペルソナ3 リロード: エクスパンションパス』をご利用いただくには別売りの『ペルソナ3 リロード』本編が必要です。

※『ペルソナ3 リロード: エクスパンションパス』に含まれる各コンテンツの個別販売の予定はございません

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.