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ゲーム  >  ニュース  >  『Grounded』1.4アップデート＆マルチプラットフォームのデジタル版の予約がスタート！

1.4アップデートでは日本語音声へ完全対応に！

『Grounded』1.4アップデート＆マルチプラットフォームのデジタル版の予約がスタート！

2024年03月26日 15時55分更新

文● ミヤザキ／ASCII

『Grounded』1.4アップデート＆マルチプラットフォームのデジタル版の予約がスタート！

　Xboxは3月26日、同社の公式ブログ「Xbox Wire Japan」にて、2024年4月16日に開始される『Grounded』の最新アップデートである「1.4（副題: Fully Yoked）」の詳細、およびマルチプラットフォームのデジタル版予約が開始したことを発表した。

　アップデート 1.4には、日本語音声への完全対応、女王アリや「New Game+」モードなどを含めた新規コンテンツが準備されている。

　詳細は、Xbox Wire Japanの記事を確認してほしい。

該当記事

https://news.xbox.com/ja-jp/2024/03/26/grounded-with-fully-yoked-1-4-update-announce/

【ゲーム情報】

タイトル：Grounded
ジャンル：サバイバル アドベンチャー
配信：Xbox Game Studios
プラットフォーム：
Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Windows／Steam）／PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
※Xbox Game Pass／PC Game Pass／Xbox Cloud Gaming（Beta）でも提供中。
配信日：
　XSX|S／Xbox One／PC（Windows／Steam）：配信中（2022年9月28日）
　PS5／PS4／Switch：2024年4月16日予定
価格：4290円（ダウンロード版）
IARC：12+（12才以上対象）

© 2022 Microsoft. All rights reserved.

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