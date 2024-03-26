Xboxは3月26日、同社の公式ブログ「Xbox Wire Japan」にて、2024年4月16日に開始される『Grounded』の最新アップデートである「1.4（副題: Fully Yoked）」の詳細、およびマルチプラットフォームのデジタル版予約が開始したことを発表した。
アップデート 1.4には、日本語音声への完全対応、女王アリや「New Game+」モードなどを含めた新規コンテンツが準備されている。
詳細は、Xbox Wire Japanの記事を確認してほしい。
該当記事
https://news.xbox.com/ja-jp/2024/03/26/grounded-with-fully-yoked-1-4-update-announce/
【ゲーム情報】
タイトル：Grounded
ジャンル：サバイバル アドベンチャー
配信：Xbox Game Studios
プラットフォーム：
Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Windows／Steam）／PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
※Xbox Game Pass／PC Game Pass／Xbox Cloud Gaming（Beta）でも提供中。
配信日：
XSX|S／Xbox One／PC（Windows／Steam）：配信中（2022年9月28日）
PS5／PS4／Switch：2024年4月16日予定
価格：4290円（ダウンロード版）
IARC：12+（12才以上対象）
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